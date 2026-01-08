چین روز پنجشنبه تحریم‌های یکجانبه آمریکا را که هیچ حمایتی از سوی سازمان ملل ندارند، محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چین روز پنجشنبه «تحریم‌های یکجانبه» را که هیچ حمایتی از سوی سازمان ملل ندارند، محکوم کرد و گفت که با توقیف «خودسرانه» کشتی‌ها توسط ایالات متحده مخالف است.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پکن به خبرنگاران گفت: اقدام ایالات متحده در توقیف «خودسرانه» کشتی‌های سایر کشور‌ها در آب‌های آزاد «به طور جدی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند».

مائو گفت چین «مخالف تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه» است و با اقداماتی که حاکمیت و امنیت سایر کشور‌ها را نقض می‌کند، مخالف است.

نیرو‌های آمریکایی روز چهارشنبه از توقیف نفتکش مارینرا با پرچم روسیه که قبلاً با نام M/V Bella ۱ شناخته می‌شد، در اقیانوس اطلس شمالی به دلیل «نقض تحریم‌های ایالات متحده» خبر دادند.

فرماندهی جنوبی ارتش ایالات متحده در X اعلام کرد که وزارت دادگستری، وزارت امنیت داخلی و وزارت دفاع ایالات متحده این توقیف را هماهنگ کرده‌اند.

این عملیات «طبق حکم صادر شده توسط دادگاه فدرال ایالات متحده پس از ردیابی توسط USCGC (کشتی گارد ساحلی ایالات متحده) مونرو» انجام شد.

پیت هگست، رئیس پنتاگون گفت: «محاصره نفت تحریم شده و غیرقانونی ونزوئلا در هر کجای جهان به طور کامل ادامه دارد.»

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که این کشتی «در آب‌های بین‌المللی اقیانوس اطلس شمالی تحت پرچم دولتی فدراسیون روسیه و با رعایت کامل موازین قوانین بین‌المللی دریانوردی در حال حرکت بوده است» و هشدار داد که «به‌وضوح توجه نامتناسبی» به آن شده است.

ونزوئلا اقدامات ایالات متحده را به عنوان «دزدی دریایی بین‌المللی» محکوم کرده است.

منبع: آناتولی

