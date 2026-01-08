رییس هیات ورزشی شمشیربازی استان اردبیل گفت: این هیات به لحاظ توسعه و فعالیت، جزو پنج هیات برتر کشور در این رشته ورزشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- هادی صباغی گفت: هیات شمشیربازی استان اردبیل که از سال ۸۷ فعال شده ابتدا در ردیف ۲۳ کشور قرار داشت، اما از اوایل سال ۹۰ به بعد ارتقا یافته است.

او افزود: فعال سازی هیات شمشیربازی شهرستان‌ها از سیاست‌های فدراسیون مربوطه بوده و به هیات استان اردبیل هم ابلاغ شده است و اکنون در شهرستان‌های پارس آباد، مشگین‌شهر، گرمی و سرعین، نیر و اردبیل هیات فعال داریم.

رییس هیات ورزشی شمشیربازی استان اردبیل ادامه داد: سه خانه شمشیربازی در شهرستان‌های استان در حال راه‌اندازی است و خانه شمشیربازی مشگین‌شهر برای بهره‌برداری در دهه فجر امسال آماده شده است و در شهرستان‌های گرمی و سرعین نیز خانه هیات شمشیربازی در شرف آماده‌سازی و تجهیز است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری حداقل ۲ مورد از این خانه‌ها به بهرهرداری برسد.

صباغی گفت: سالن خانه شمشیربازی مشگین‌شهر با حمایت‌های اداره ورزش و جوانان این شهرستان و پیگیری‌های هیات ورزشی استان تامین شده و شمشیربازی شهرستان مشگین‌شهر طی سه ماه اخیر فعال شده است.

او افزود: رشته ورزشی شمشیربازی مشگین‌شهر با تلاش و پیگیری‌های شایان قهرمانی رییس هیات این شهرستان و اعضای مربوطه و حمایت‌های اداره ورزش و جوانان شهرستان و هیات شمشیربازی استان به تدریج وارد جریان شمشیربازی استان و کشور می‌شود.

رییس هیات ورزشی شمشیربازی استان اردبیل اظهار کرد: ابتدا اسلحه سابر و سپس اسلحه فلوره در این شهرستان فعال خواهد شد و استعدادیابی، بومی سازی مربیان و تجهیز امکانات از اولویت‌های اصلی و کاری هیات شمشیربازی مشگین‌شهر در طی ماه‌های آینده خواهد بود.

صباغی گفت: درباره هیات شمشیربازی استان گفت: این رشته ورزشی در مسیر رو به پیشرفت قرار گرفته و جزو هیات‌های برتر استان است.

