وزیر امور خارجه ایران امروز در بیروت گفت: ما خواهان جنگ نیستیم، ولی برای جنگ آمادگی داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه و در جمع خبرنگاران در بدو ورود به فرودگاه بیروت گفت: خوشحالم یک بار دیگر امکان سفر به بیروت را پیدا کردم. امروز و فردا با مقامات لبنانی دیدار می‌کنم و هدفم رایزنی با دوستان و مقامات دولت لبنان درخصوص تحولات جاری در منطقه است.

وی ادامه داد: از آقای «خلیل حمدان» نماینده آقای «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان برای استقبال و صحبت‌هایی که در بدو ورود داشتندف تشکر می‌کنم. 

عراقچی اظهار کرد: منطقه ما با چالش‌ها و تهدیدهای جدی رو به رو است و تهدیداتی که از جانب رژیم صهیونیستی متوجه منطقه است شاید هیچ وقت این‌قدر بزرگ نبوده است. در دو سال گذشته هفت کشور از جمله لبنان و ایران مورد حمله این رژیم قرار گرفته‌اند و هنوز قسمت‌هایی از خاک لبنان در اشغال سربازان آن‌هاست و در یک سال گذشته آتش‌بس مرتب نقض شده و به تعهداتش عمل نکرده است. 

وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد: هدف اول سفر من این است که با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس پارلمان، وزیر امور خارجه و مقامات دیگر درباره این تهدیدها و چالش‌ها رایزنی مستقیم داشته باشم.

عراقچی گفت: لبنان نقش مهمی در منطقه دارد و ایران با همه کشورهای منطقه در حال رایزنی است و سفر من در زمان مهمی برای انجام این رایزنی‌ها صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: هدف دیگر من پیشبرد روابط دو جانبه با لبنان است. دو کشور از قدیم ارتباطات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی داشتند و ما به دنبال گسترش روابط به ویژه روابط اقتصادی هستیم. ایران به دنبال گسترش روابط همه جانبه با کل دولت لبنان است و در این چارچوب با وزیر اقتصاد لبنان هم دیدار می‌کنم.

وی گفت: مناسبات ایران و لبنان در سال گذشته از ۱۱۰ میلیون دلار عبور کرده که حاکی از روابط رو به رشد دو کشور است. 

عراقچی تاکید کرد: ایران از تمایمت ارضی، وحدت و استقلال لبنان همواره حمایت کرده و خواهد داشت و موضع دولت لبنان هم همیشه درباره ایران همین بوده است و ما به دنبال گسترش روابط بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک هستیم.

وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره تهدید اسرائیل و آمریکا به حمله دوباره به ایران گفت: آمریکا و اسرائیل یک بار حمله به ایران را امتحان کردند و هر بار این کار را تکرار کنند، نتیجه مشابه می گیرند. ما برای هر وضعیتی آمادگی کامل داریم و خواهان جنگ نیستیم اما هم برای جنگ و هم مذاکره آمادگی داریم. 

وی تاکید کرد: مذاکره باید بر اساس منافع و احترام متقابل باشد. هر وقت آمریکایی‌ها پذیرفتند مذاکره با دیکته کردن تفاوت دارد، می‌تواند یک مذاکره معنادار انجام شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، قدرت نظامی ، قدرت ایران ، سفر بیروت
خبرهای مرتبط
عراقچی عازم بیروت شد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر امور خارجه ونزوئلا
تأکید عراقچی بر ضرورت بهره‌گیری از دیپلماسی فعال در رابطه با نیوزلند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اظهارات سخنگوی دولت درباره گرانی‌ها باعث تلاطم بازار شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۸ دی
تاسیس دو شبکه «شورا» و «آرا» برای انتخابات شورا‌های شهر و روستا
عراقچی عازم بیروت شد
پزشکیان: با هرگونه احتکار و گرانفروشی به‌صورت جدی و قاطع برخورد خواهد شد
جای هیچ نگرانی در تأمین، توزیع و قیمت کالا‌های اساسی نیست
عراقچی: خواهان جنگ نیستیم ولی برای جنگ آمادگی داریم
آخرین اخبار
عراقچی: خواهان جنگ نیستیم ولی برای جنگ آمادگی داریم
پزشکیان: با هرگونه احتکار و گرانفروشی به‌صورت جدی و قاطع برخورد خواهد شد
جای هیچ نگرانی در تأمین، توزیع و قیمت کالا‌های اساسی نیست
عراقچی عازم بیروت شد
اظهارات سخنگوی دولت درباره گرانی‌ها باعث تلاطم بازار شد
تاسیس دو شبکه «شورا» و «آرا» برای انتخابات شورا‌های شهر و روستا
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۸ دی
بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا در رابطه با ایران
اسلامی: احزاب نقش محوری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی دارند
تاکید بقائی بر عزم ایران و هند برای تقویت بیش از پیش پیوند‌های دوجانبه
جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور پزشکیان
یزدی‌خواه: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است/ روح‌الامینی: ۷۵ درصد ارز ترجیحی را ۹ شرکت گرفته‌اند
رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم صحبت خواهد کرد
دولت با شنیدن صدای معترضان، اجازه نمی‌دهد اعتراضات به نفع جریان‌های خاص مصادره شود
پزشکیان: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، انگیزه مجریان پروژه‌ها را ارتقا می‌دهد
آیت‌الله جنتی: ادعای دلسوزی آمریکا و رژیم صهیونیستی ریاکارانه است
ابراز نگرانی دیوان محاسبات کشور نسبت به برخی روند‌ها در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵
تاکید رئیس‌جمهور بر شناسایی و رفع کاستی‌های احتمالی سیاست‌های حمایتی دولت