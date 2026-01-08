۳ تیم بابلی و یک تیم ساروی به مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ تنیس روی مازندران صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - با پایان مرحله مقدماتی مسابقات لیگ تنیس روی مازندران، تیم‌های ایسروت بابل، بازرگانی آدینه ساری، دیوا پارت بابل و جواهری مهرکیش بابل، جواز صعود نیمه‌نهایی رقابت‌ها را کسب کردند.

مسابقات لیگ تنیس روی میز استان مازندران با حضور ۱۴ تیم در ۲ گروه ۷ تیمی برگزار شد که در گروه الف تیم ایسروت بابل با کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و بازرگانی آدینه ساری نیز با ۱۱ امتیاز دوم شد.

تیم دیوا پارت بابل با کسب ۱۲ امتیاز در گروه ب رتبه اول را از آن خود کرد و تیم جواهری مهرکیش بابل با ۱۱ امتیاز. جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.

روز پایانی رقابت‌های لیگ تنیس روی میز استان مازندران به مدت یک روز در سالن وفایی راد بابل برگزار شد.

زمان و مکان رقابت‌های مراحل نیمه نهایی و نهایی متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.

