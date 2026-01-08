باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - شریعتی فر سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با حضور در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: پس از سال‌ها، شاهد اقدام شجاعانه دولت در اصلاح ساختار سیاست‌های نظام ارزی کشور هستیم؛ چندنرخی بودن ارز همواره موجب نارضایتی عمومی بود و این سؤال مطرح می‌شد که مابه‌التفاوت نرخ ارز به چه سمتی می‌رود؛ در هفته جاری اصلاح سیاست‌های ارزی صورت گرفت که گامی مهم در جهت شفاف‌سازی اقتصادی به شمار می‌آید.

او افزود: از جمله فواید اصلی این طرح، شفافیت اقتصادی و کاهش فساد و رانت است تا مابه‌التفاوت ارزی مستقیماً در سفره مردم اثرگذار باشد؛ نکته بعدی، تخصیص بهینه منابع ارزی است که به حفظ قدرت خرید مردم کمک می‌کند؛ همچنین این سیاست موجب افزایش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده از نرخ ارز مطلع است و می‌تواند بر مبنای آن برنامه‌ریزی کند.

شریعتی فر بیان کرد: تک‌نرخی شدن ارز برای بخش صنعت نیز مزایای قابل‌توجهی دارد. پیش از این، گروهی ارز ارزان‌قیمت دریافت می‌کردند، اما کالا‌هایی را با ارز آزاد وارد می‌کردند که نتیجه‌ای جز ایجاد رانت نداشت؛ اکنون با اجرای این طرح، ثبات بلندمدت در بازار محتمل است. در حال حاضر در ابتدای اجرای این سیاست قرار داریم، اما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می‌توانند از ارز ترجیحی بهره‌مند شوند. این اولویت شامل تأمین کالا‌های اساسی، سرمایه و منابع مالی موردنیاز تولیدکنندگان، به‌ویژه واحد‌هایی است که از اجرای طرح متأثر می‌شوند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس مفاد طرح، تفاوت نرخ ارز به‌صورت یارانه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به عرضه کالا‌ها با قیمت بازار اقدام کند و مابه‌التفاوت را با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب اصلی کالابرگ واریز نماید.

او عنوان کرد: برای رصد و نظارت مستمر بر اجرای این طرح، کارگروه راهبری و نظارت استان به ریاست استاندار تشکیل شده است. دستگاه‌های مرتبط عضو این کارگروه بوده و در زمینه تأمین، توزیع و سازوکار اجرایی تصمیم‌گیری خواهند کرد.

شریعتی فر تصریح کرد: در شرایط فعلی، کشور درگیر جنگ اقتصادی است و همه اقشار مردم همراه و پای کار هستند؛ خوشبختانه استان دارای کمترین نرخ تورم بوده و هیچ مشکلی در تأمین کالا‌های اساسی همچون برنج و روغن وجود ندارد. امید می‌رود طی یک هفته تا ده روز آینده، ثبات کامل در بازار حاصل شود؛ هرچند اکنون نیز شاهد ثبات نسبی هستیم.

از تشدید نظارت‌ها با ۳۶ تیم بازرسی تا تشکیل ۲۶۷ پرونده تخلف کالا‌های اساسی

پارسا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با حضور در برنامه گفت: در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، زیرساخت‌های لازم فراهم شده است و هماهنگی‌هایی انجام گرفته تا در محل فروشگاه‌های طرف قرارداد تابلو‌هایی نصب شود تا مردم از این موضوع مطلع شوند. همچنین افزایش تعداد فروشگاه‌های مشمول این طرح در دستور کار قرار دارد. تمامی فروشگاه‌ها، از جمله فروشگاه‌های تعاونی، می‌توانند برای مشارکت در این طرح درخواست خود را ثبت کنند.

او افزود: حدود ۸۰ درصد تماس‌های دریافتی مرکز ۱۲۴ در چند روز اخیر مربوط به تأمین مرغ و تخم‌مرغ بوده که خوشبختانه این موضوع تأمین و حل‌وفصل شد. قیمت مصوب تخم‌مرغ اعلام شده و تعیین قیمت مرغ نیز در دستور کار ستاد تنظیم بازار استان قرار گرفته و آخرین قیمت‌های مرغ و تخم‌مرغ نیز دیشب ابلاغ شده است.

پارسا بیان کرد: هیچ‌گونه محدودیتی برای جابه‌جایی دستگاه‌های کارت‌خوان اعلام نشده و فروشگاه‌هایی که امکان ارسال کالا به درب منزل را دارند، می‌توانند دستگاه کارت‌خوان را به محل مشتری منتقل کنند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در ادامه به مصوبه اخیر هیئت وزیران اشاره کرد ادامه داد: در راستای آیین‌نامه تضمین امنیت قضایی و حمایت معیشتی خانوار، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی جهت حمایت از صنایع در برابر اصلاح سیاست ارزی تدوین شده است. بر اساس این مصوبه، مقرر شده است منابع داخلی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش، جبران نقدینگی و به‌کارگیری ابزار‌های نوین مالی زنجیره تولید به واحد‌های تولیدی اختصاص یابد تا تداوم تولید حفظ شود. این فرایند در حال پیگیری و اجرا است.

او عنوان کرد: اطلاع‌رسانی مربوط به کالابرگ‌ها از طریق سرشماره V.Refah انجام می‌شود و از روز شنبه نیز شهروندان می‌توانند موارد اعتراضی خود را از طریق همان سامانه‌های «حمایت» و «شمیم» یا مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کنند.

پارسا تصریح کرد: کمیته مدیریت بازار تشکیل شده است تا وضعیت بازار را به‌صورت مستمر رصد و پایش کرده و با تخلفات احتمالی برخورد کند؛ اکنون ۳۶ تیم بازرسی در نوبت صبح و بعدازظهر فعال هستند و در شهرستان بیرجند نیز ۶ تیم تخصصی در حال فعالیت‌اند؛ علاوه بر این، ۱۵ نیروی بسیج نیز به‌صورت داوطلبانه در امر نظارت و بازرسی با ما همکاری می‌کنند.

بیشتر بخوانید

به گفته مدیرکل صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی سامانه جامع انبار‌ها نیز فعال است و تمامی واحد‌های صنفی موظف‌اند موجودی کالا‌های خود را در آن ثبت کنند تا تطبیق و کنترل لازم صورت گیرد.

او گفت: از ابتدای سال تاکنون، هشت هزار بازدید انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۶۷ پرونده تخلف و کشف ۹ میلیارد تومان تخلف در حوزه کالا‌های اساسی بوده است. در حوزه آرد و نان نیز چهار هزار مورد بازدید با تشکیل ۲۲۶ پرونده و سه میلیارد تومان جریمه انجام شده و در سایر کالا‌های اساسی نیز مجموعاً ۱۷ میلیارد تومان جریمه صادر شده است.

پارسا در پایان افزود: قبول داریم که میزان جرایم در شرایط فعلی بازدارنده نیست، اما تداوم و استمرار نظارت‌ها تأثیر مثبتی بر کنترل بازار خواهد داشت.

اعلام قیمت نهایی روغن

اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با حضور در برنامه گفت: تمامی دهک‌های جامعه مشمول طرح کالابرگ خواهند بود؛ فروشگاه‌هایی که تمایل به پیوستن به این طرح دارند، می‌توانند از طریق شبکه ملی اعتبار یا همان درگاهِ شما درخواست خود را ارائه داده و به این طرح ملحق شوند.

او افزود: بیشترین دغدغه مردم در روز‌های اخیر مربوط به تأمین اقلامی نظیر تخم‌مرغ و مرغ بود؛ با همکاری استانداری، اقدامات لازم به عمل آمده و میزان تأمین این اقلام حتی به دو تا دو و نیم برابر نیاز استان افزایش یافته است؛ به عنوان مثال، ۱۳۵ تا ۱۴۰ تن مرغ تأمین و توزیع شد در حالی که نیاز قبلی استان ۵۰ تن بوده است؛ بنابراین، لازم است مردم اطمینان داشته باشند که هیچ‌گونه مشکلی در تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز برای اجرای این طرح وجود ندارد.

اسفندیاری بیان کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، جلساتی با آنان برگزار شده است؛ دولت یک خط اعتباری مشخص را تعیین کرده تا تولیدکنندگان به دلیل افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید، متضرر نشوند. در حال حاضر پیگیری‌های لازم در جریان است تا منابع تسهیلاتی خوبی در اختیار تولیدکنندگان استان قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: قیمت‌های جدید اقلام روغن به شرح زیر اعلام شده است: روغن سرخ‌کردنی ۶۷۵ گرمی با قیمت ۱۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان، روغن سرخ‌کردنی دو کیلو و ۷۰۰ گرمی به قیمت ۷۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان، و روغن سرخ‌کردنی چهار و نیم کیلویی با قیمت یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان. همچنین، روغن سرخ‌کردنی کم‌جذب ۸۱۰ گرمی به قیمت ۲۳۱ هزار تومان و نوع چهار و نیم کیلویی کم‌جذب با قیمت یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه خواهد شد. قیمت روغن مخلوط ۶۷۵ گرمی ۱۸۲ هزار تومان و نوع چهار و نیم کیلویی آن یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شده است.

او عنوان کرد: در خصوص برنج، اقدامات لازم پیش از آزادسازی ارز و نهاده‌ها صورت پذیرفته است؛ با همت استانداری، برنج‌های وارداتی از گمرک ترخیص شده و ترخیص مابقی محموله‌ها تا هفته آینده تکمیل خواهد شد؛ ۶۰۰ تن برنج مصوب قبلی هیئت وزیران وارد گمرکات شده و از امروز کار انتقال آن به شهرستان‌ها آغاز شده است؛ همچنین ۳۰۰ تن دیگر نیز تخصیص خواهد یافت.

اسفندیاری تصریح کرد: فرمانداران موظف هستند هر روز جلسات کارگروه تنظیم بازار را برای تأمین کالا و نظارت مستمر تشکیل دهند و حضور شخص ایشان در این جلسات الزامی است؛ شخص استاندار نیز به صورت روزانه از طریق ویدئو کنفرانس با فرمانداران در ارتباط است؛ اگرچه در دو سه روز گذشته شاهد التهاب در بازار، به‌ویژه در بحث روغن بودیم که ناشی از خرید مردم با قیمت‌های پیشین و کمیاب شدن مقطعی کالا بود، اما با توجه به اینکه در اوایل اجرای این طرح هستیم، پیش‌بینی می‌شود در طول زمان آرامش به بازار بازگردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: تأکید می‌شود که هرگونه تفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز باید به حساب کالابرگ واریز شود؛ بنابراین، مبلغ یک میلیون تومان ثابت نبوده و متناسب با افزایش قیمت کالاها، افزایش خواهد یافت؛ در پایان، وضعیت گوشت قرمز در استان نشان می‌دهد که میزان موجودی بیشتر از نیاز استان است و هیچ نگرانی‌ای در تأمین آن وجود ندارد.

جزئیات تخصیص اعتبار یک میلیون تومانی و اقلام مشمول

اشرفی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با حضور در برنامه گفت: هدف اصلی این طرح، تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است و رویکرد کلی آن، حفظ قدرت خرید جامعه از طریق اجرای طرح الکترونیکی کالابرگ می‌باشد؛ جامعه هدف این طرح، تمامی آحاد مردم را در بر می‌گیرد. افرادی که تاکنون یارانه دریافت نمی‌کردند، می‌بایست از روز شنبه هفته آینده به سامانه "حمایت" مراجعه نمایند تا فرآیند شارژ اعتبار برای آنها انجام پذیرد.

او افزود: میزان اعتبار تخصیص یافته به هر نفر یک میلیون تومان است که برای چهار ماه، مبلغ چهار میلیون تومان در کارت سرپرست خانوار شارژ شده است. این اعتبار شامل یازده قلم کالای اساسی و سه گروه لبنیات، پروتئین، و خواربار است. اقلام اصلی شامل شیر، پنیر، ماست کم‌چرب، تخم‌مرغ، گوشت (سفید و قرمز)، ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات و روغن مایع می‌باشد.

اشرفی بیان کرد: برنامه زمان‌بندی خرید کالا بر اساس دهک‌ها به شرح زیر اعلام شده است: دهک‌های یک تا سه تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از تاریخ هفدهم دی‌ماه، دهک‌های یک تا سه غیر از نهاد‌های حمایتی از نوزدهم دی‌ماه، دهک‌های چهار تا هفت در بیست و دوم دی‌ماه، و سایر دهک‌ها از بیست و هشتم دی‌ماه می‌توانند به فروشگاه‌های طرف قرارداد برای خرید مراجعه نمایند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: لازم به ذکر است که افرادی که یارانه دریافت نمی‌کردند، باید در سامانه "حمایت" یا "شمیم" ثبت‌نام نمایند؛ و از تاریخ بیست و هشتم نیز می‌توانند شاهد شارژ این مبلغ در حساب‌هایشان باشند.

او عنوان کرد: در حال حاضر، تعداد ۵ هزار و ۷۰۰ فروشگاه در سطح استان به این طرح متصل شده‌اند و امکان افزایش این تعداد نیز وجود دارد. فرآیند اتصال فروشگاه‌ها به این صورت است که مدیر فروشگاه باید درخواست دهد، سپس سازمان صمت تأیید نهایی را انجام داده و دستگاه مربوطه نصب خواهد شد.

اشرفی تصریح کرد: این اعتبار به تمامی افراد واجد شرایط تعلق می‌گیرد و ضروری است که موارد عدم دریافت اعتبار را حتماً پیگیری نمایند؛ همچنین، مبالغ تخصیص نیافته برای ماه‌های قبل، ذخیره شده و به ماه بعد منتقل خواهد شد. طی روز‌های گذشته، مبالغ مربوط به کالابرگ‌های قبلی برای فروشگاه‌های طرف قرارداد واریز شده و از این پس نیز پرداخت‌ها به صورت منظم صورت خواهد گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: روش‌های استعلام اعتبار کالابرگ شامل استفاده از اپلیکیشن شما، کانال رسمی در پیام‌رسان بله، و کد دستوری ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع می‌باشد.

او در پایان از هم استانی‌ها خواست که بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده برای خرید مراجعه نمایند؛ در پایان تأکید شد که حق انتخاب خرید با شهروند است و فروشگاه‌ها مجاز به اجبار نمودن خرید غیر از کالا‌های اساسی تخصیص یافته نیستند.