پیرو تغییرات صورت گرفته در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران در هفته جاری و یکی شدن تالار‌های اول و دوم معاملاتی، تغییرات لازم جهت معاملات غیرمستقیم بازرگانان فراهم شد.

در خصوص معاملات مستقیم، به‌دلیل ادغام تالارهای مورد اشاره و لزوم تغییرات فناوری در سامانه، به مدت سه روز امکان معاملات متوقف شد. 

اما با توجه به تغییرات انجام شده در بازار ارز تجاری، هم اکنون امکان معاملات مستقیم در این بازار برقرار شده و بازرگانان می‌توانند طبق روال سابق از روز شنبه مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ معاملات خود را به این شیوه نیز انجام دهند.

منبع: مرکز مبادله

