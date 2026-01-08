باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از آنکه ارتش سوریه به طور مستقل عملیات «ضد تروریسم» را در حلب آغاز کرد، در صورت درخواست، آماده کمک به سوریه است. حلب، جایی که در روز‌های اخیر درگیری‌های شدیدی بین نیرو‌های دولتی و مبارزان کرد در جریان بوده است.

وزارت دفاع ترکیه در یک جلسه توجیهی اعلام کرد که عملیات حلب «کاملاً توسط ارتش سوریه انجام شده است»، که به معنای عدم دخالت ترکیه است.

درگیری‌ها در این شهر شمالی سوریه در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه حداقل چهار کشته و هزاران غیرنظامی را از خانه‌هایشان آواره کرد و گزارش شده است که واشنگتن در حال میانجیگری برای کاهش تنش است.

آنکارا قوی‌ترین حامی خارجی دولت موقت در دمشق است و حضور نظامی قابل توجهی در شمال سوریه دارد. وزارت کشور ترکیه اعلام کرد: «اگر سوریه درخواست کمک کند، ترکیه حمایت لازم را ارائه خواهد داد.»

خشونت - و اظهاراتی که تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد - نشان می‌دهد که بن‌بست بین دمشق و مقامات کرد که در برابر ادغام در دولت مرکزی مقاومت کرده‌اند، عمیق‌تر و مرگبارتر شده است.

ترکیه جنگجویان کرد را تروریست می‌داند و تهدید کرده است که در صورت عدم ادغام آنها با مقامات سوریه، عملیات نظامی انجام خواهد داد.

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه در یک جلسه توجیهی جداگانه در پارلمان در آنکارا گفت: «ما تحولات سوریه را ساعت به ساعت دنبال می‌کنیم. این یک محیط بسیار شکننده است.»

او گفت: «ما آماده‌ایم تا انواع حمایت‌ها را برای پایان فوری درگیری‌ها در حلب و برقراری صلح و ثبات ارائه دهیم.»

منبع: رویترز