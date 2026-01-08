معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در روز نخست عرضه کالابرگ الکترونیکی یک میلیون خانوار خرید خود را انجام دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در روز نخست عرضه کالابرگ الکترونیکی یک میلیون خانوار خرید خود را انجام دادند. یعقوب اندایش تاکید کرد: این طرح با هدف اصلی تثبیت قدرت خرید ایرانیان در حال اجراست.

وی اشاره کرد: هموطنان عزیز طبق زمان‌بندی‌های اعلام شده می‌توانند برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: طرح کالابرگ الکترونیکی شامل هر فرد ایرانی ساکن در کشور فارغ از هرگونه دهک‌بندی می‌شود و آن دسته از افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکرده‌اند مشمول دریافت کالا برگ می‌شوند.

اندایش گفت: تمامی مراحل مرتبط با طرح کالا برگ به صورت الکترونیکی انجام می‌ شود و به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و سایر نهادها نیست.

وی از هموطنان عزیز خواست اخبار مربوط به طرح کالابرگ را از طریق سایت و کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رسانه‌های رسمی کشور دنبال کنند.

معاون وزیر رفاه یادآور شد: تنها پیامک‌هایی که از سرشماره v.refah ارسال می‌‌شود، مورد تایید است و این پیامک‌ها فاقد هرگونه لینک است.

بر اساس این گزارش، راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها از طریق پیام رسان «بله‌» و درگاه و برنامه «شمیم» امکان‌پذیراست.

سامانه‌ها و راه‌های ثبت درخواست آن دسته از هموطنانی که تاکنون متقاضی دریافت یارانه نبوده‌اند طی اطلاعیه‌های دیگر اعلام خواهد شد.

برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص می‌یابد و چنانچه کمتر از این مبلغ خرید انجام شود، مانده حساب به ماه دیگر منتقل می‌شود.

خرید کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) )در دهک‌های اول تا سوم از روز گذشته چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شده است.

دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی از جمعه ۱۹ دی ماه، دهک‌های ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.

