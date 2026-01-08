رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ نقی محمودی اظهار کرد: براساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

وی در تکمیل این خبر گفت: متهمه، با سوء استفاده از اعتماد دو نفر از نزدیکان خود، مبلغ ۳۲ هزار دلار را برای اخذ ویزای شینگن از آن ها دریافت و پس از دریافت مبالغ، متواری و به صورت غیر قانونی از کشور خارج می شود.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌ لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهمه اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: پس از صدور اعلان قرمز، نامبرده به دلیل عدم تمدید روادید مجبور به ترک محل اقامت خود از یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا شده و متعاقبا به همراه فرزند خردسالش راهی کشور دیگری می شود.

به گفته سرهنگ محمودی، با توجه به تحت تعقیب بودن نامبرده، اجازه ورود وی به کشور ثالث داده نمی شود و متهمه به یکی از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران مراجعه می کند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهمه در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمه در کشور همسایه دستگیر و در معیت عوامل انتظامی به کشور مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه گردید.

منبع: فراجا

