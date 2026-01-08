باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال تمرینات خود را برای دیدار مقابل فولاد هرمزگان در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی ادامه میدهد؛ دیداری که آبیپوشان امیدوارند با عبور از سد این تیم دستهدومی، جواز صعود به مرحله یکچهارم نهایی و حضور در جمع هشت تیم برتر رقابتها را کسب کنند.
در این میان، آنتونیو آدان دروازهبان باتجربه اسپانیایی استقلال که در ابتدای فصل و با نظر مستقیم ریکاردو ساپینتو به جمع آبیها اضافه شد، طی هفتههای اخیر بار دیگر جایگاه خود را در چارچوب دروازه استقلال تثبیت کرده و بهعنوان گلر اول این تیم شناخته میشود.
بر همین اساس، ساپینتو اعتماد کاملی به این دروازهبان اسپانیایی دارد و قصد دارد در ادامه دیدارهای فصل جاری نیز از آدان استفاده کند؛ تصمیمی که باعث شده حبیب فرعباسی بار دیگر به نیمکت استقلال منتقل شود. سرمربی پرتغالی آبیها پیش از این نیز بارها تأکید کرده بود که دروازهبان اول تیمش یک گزینه خارجی خواهد بود و فرعباسی باید بپذیرد که برای رسیدن به پیراهن شماره یک استقلال، مسیر دشواری پیش رو دارد.
نکته قابل توجه اینکه در دو جلسه اخیر تمرینی استقلال، تصویری از فرعباسی در صفحه رسمی باشگاه منتشر نشده تا غیبت این دروازهبان بیش از پیش به چشم بیاید. در مقابل، آنتونیو آدان بدون رقیب جدی، بهعنوان گزینه اصلی در تمرینات آبیپوشان حضور داشته و همچنان مورد اعتماد کامل کادر فنی قرار دارد.