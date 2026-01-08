سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران قصد دارد در ادامه رقابت‌های لیگ برتر از آنتونیو آدان در درون دروازه تیم خود استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه -  تیم فوتبال استقلال تمرینات خود را برای دیدار مقابل فولاد هرمزگان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی ادامه می‌دهد؛ دیداری که آبی‌پوشان امیدوارند با عبور از سد این تیم دسته‌دومی، جواز صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی و حضور در جمع هشت تیم برتر رقابت‌ها را کسب کنند.

در این میان، آنتونیو آدان دروازه‌بان باتجربه اسپانیایی استقلال که در ابتدای فصل و با نظر مستقیم ریکاردو ساپینتو به جمع آبی‌ها اضافه شد، طی هفته‌های اخیر بار دیگر جایگاه خود را در چارچوب دروازه استقلال تثبیت کرده و به‌عنوان گلر اول این تیم شناخته می‌شود.

بر همین اساس، ساپینتو اعتماد کاملی به این دروازه‌بان اسپانیایی دارد و قصد دارد در ادامه دیدار‌های فصل جاری نیز از آدان استفاده کند؛ تصمیمی که باعث شده حبیب فرعباسی بار دیگر به نیمکت استقلال منتقل شود. سرمربی پرتغالی آبی‌ها پیش از این نیز بار‌ها تأکید کرده بود که دروازه‌بان اول تیمش یک گزینه خارجی خواهد بود و فرعباسی باید بپذیرد که برای رسیدن به پیراهن شماره یک استقلال، مسیر دشواری پیش رو دارد.

نکته قابل توجه اینکه در دو جلسه اخیر تمرینی استقلال، تصویری از فرعباسی در صفحه رسمی باشگاه منتشر نشده تا غیبت این دروازه‌بان بیش از پیش به چشم بیاید. در مقابل، آنتونیو آدان بدون رقیب جدی، به‌عنوان گزینه اصلی در تمرینات آبی‌پوشان حضور داشته و همچنان مورد اعتماد کامل کادر فنی قرار دارد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
استراحت یک بازیکن استقلال مقابل فولاد هرمزگان
آبی‌ها در سه جبهه؛ ساپینتو به دنبال جبران نیم‌فصل اول
عزیزیان: نیم‌فصل دوم، فرصت جبران ضعف‌های استقلال است
رحیم پور:
فوتبالمان به‌دلیل نداشتن زمین آماتور است
شوک به استقلال؛ قرارداد اندونگ از نظر فدراسیون فوتبال فسخ شده است
علت فقر گلزنی در لیگ برتر زیر ذره بین کارشناسان فوتبال
دنیامالی: تلاش ما آماده‌سازی ورزشگاه آزادی بعد از جام جهانی است
دلایل ماندن رامین در استقلال
قلعه‌نویی در جمع ملی‌پوشان امید:
خود را در المپیک و جام جهانی ببینید/ همیشه از خدا بهترین‌ها را طلب کنید
اصلانیان:
توان استعدادی فوتبالمان به بن بست خورده است/ پرسپولیس باید پوست اندازی کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از پیشنهاد به محمد مهدی محبی تا امیدواری برای جذب علیجانوف
دلایل ماندن رامین در استقلال
کی روش از فوتبال خداحافظی کرد
نمایش مقتدرانه بارسلونا در سوپرجام
فوتبالمان به‌دلیل نداشتن زمین آماتور است
پایان مدیرعاملی مظفری‌زاده در تراکتور
اماراتی‌ها خواستار اخراج فرهاد مجیدی شدند
کاپ جهانی اسلحه اپه؛ حذف بانوان شمشیرباز ایران در مرحله مقدماتی
اعتماد کامل ساپینتو به گلر اسپانیایی استقلال
آخرین اخبار
اعتماد کامل ساپینتو به گلر اسپانیایی استقلال
کاپ جهانی اسلحه اپه؛ حذف بانوان شمشیرباز ایران در مرحله مقدماتی
پایان مدیرعاملی مظفری‌زاده در تراکتور
اماراتی‌ها خواستار اخراج فرهاد مجیدی شدند
کی روش از فوتبال خداحافظی کرد
دلایل ماندن رامین در استقلال
نمایش مقتدرانه بارسلونا در سوپرجام
از پیشنهاد به محمد مهدی محبی تا امیدواری برای جذب علیجانوف
فوتبالمان به‌دلیل نداشتن زمین آماتور است
کشتی فرنگی جام وهبی امره؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
روانخواه: برتر از کره‌جنوبی بودیم
باشگاه پرسپولیس: با کم‌ترین تعداد به اردوی قطر رفتیم
جام ملت‌های آسیا/ تساوی تیم ملی فوتبال امید ایران مقابل کره جنوبی
تاج: تمام قد از شمسایی حمایت می‌کنیم
موزه ملی کشتی افتتاح شد
دنیامالی: تلاش ما آماده‌سازی ورزشگاه آزادی بعد از جام جهانی است