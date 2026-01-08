باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد احمدی فارسانی،مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم گفت: اثر تاریخی_فرهنگی «مکانرویداد قیام ۱۹دی شهر قم (میراث انقلاب اسلامی)» به عنوان یکی از شاخصترین جلوههای میراث انقلاب اسلامی استان قم، با شماره ثبت ۳۴۵۱۸ امروز هجدهم دی، در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم افزود: ۱۹ موضوع دیگر همچون واقعه ۱۵ خرداد، بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، گلزار شهدای علی ابن جعفر (ع)، آرامگاه و گلزار شهدای شیخان و ... فرایند ثبت ملی آنها در دست اقدام است.