مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: اثر تاریخی_فرهنگی «مکان‌رویداد قیام ۱۹دی شهر قم (میراث انقلاب اسلامی)» در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد احمدی فارسانی،مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: اثر تاریخی_فرهنگی «مکان‌رویداد قیام ۱۹دی شهر قم (میراث انقلاب اسلامی)» به عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های میراث انقلاب اسلامی استان قم، با شماره ثبت ۳۴۵۱۸ امروز هجدهم دی، در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم افزود: ۱۹ موضوع دیگر همچون واقعه ۱۵ خرداد، بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، گلزار شهدای علی ابن جعفر (ع)، آرامگاه و گلزار شهدای شیخان و ... فرایند ثبت ملی آنها در دست اقدام است.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، قیام 19 دی
خبرهای مرتبط
دستگیری سه حفار غیرمجاز اشیای تاریخی در جعفریه 
رونمایی نمادین از ثبت جهانی شب چله در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«مکان‌رویداد قیام خونین ۱۹دی شهر قم» در فهرست آثار ملی ثبت شد
آخرین اخبار
«مکان‌رویداد قیام خونین ۱۹دی شهر قم» در فهرست آثار ملی ثبت شد
حل مشکلات مردم با عقلانیت و تدبیر امکان‌پذیر است
پلمب مرکز غیرمجاز پوست و لیزر به دستور مراجع قانونی در قم