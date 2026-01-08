باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمد رئیسزاده در آیین افتتاحیه کنگره سالانه پزشکان عمومی ایران که امروز (۱۸ دی ماه) برگزار شد، اظهار کرد: آخرین آمار و ارقام سازمان نظام پزشکی بیانگر این است حدود ۱۰۷ هزار و ۳۱۰ پزشک عمومی در کشور فعالیت میکنند و این عدد برای پزشکان فوتشده یا غیرفعال نیست.
او درباره تعداد پزشکان متخصص فعال در ایران توضیح داد: همچنین تعداد پزشکان متخصص و بالاتر نیز حدود ۶۹ هزار و ۳۱۰ نفر است. بنابراین با توجه به تعداد پزشکان عمومی و متخصص کشور میتوان گفت مجموع جمعیت پزشکان زنده کشور حدود ۱۷۰ هزار نفر است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه سامانه نظام پزشکی به سامانه ثبتاحول متصل است، گفت: به دلیل اینکه به سامانه ثبت احوال متصل هستیم، آمار و ارقام را داریم. کمتر از ۵۰ درصد پزشکان عمومی، پروانه مطب دارند و بخش قابل توجهی از این پزشکان در دانشگاهها و سازمانها بهصورت استخدامی فعالیت میکنند یا در حوزه طبابت فعال نیستند.
او با بیان اینکه پزشکان عمومی به عنوان بزرگترین گروه سازمان نظام پزشکی شناخته میشوند، گفت: محور اصلی حرفه پزشکی، رابطه شفابخش و انسانی میان پزشک و بیمار است. اخلاق حرفهای، تعهد و کرامت انسانی از ارکان اساسی جایگاه اجتماعی پزشکان به حساب میآید. علم و دانش روز پزشکی در کنار اخلاق حرفهای، عوامل اصلی احترام و اعتماد جامعه به پزشکان به حساب میآیند.
او درباره وضعیت شغلی پزشکان عمومی تصریح کرد: مسیر پیشرفت حرفهای پزشکان عمومی پس از دانشآموختگی محدود است و عملاً تفاوتی به جز سابقه کاری وجود ندارد. با توجه به این شرایط، احیای کمیته توانمندسازی پزشکان عمومی ضروری است. وزارت بهداشت با ارائه آموزشهای مهارتی هدفمند و کوتاهمدت میتواند نقش پزشکان عمومی در حوزههایی مانند دیابت را ارتقا دهد و بخشی از کمبود خدمات تخصصی را جبران کند.
رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد تاکید رئیسجمهور است، گفت: کشور با کمبود پزشک عمومی مواجه نیست. بررسیها بیانگر این است که پوشش کامل برنامه پزشکی خانواده به حدود ۴۵ هزار تا ۵۰ هزار پزشک عمومی نیاز دارد؛ این در حالی است که تعداد پزشکان عمومی در کشور حدود ۱۰۷ هزار نفر است. کمبود پزشک و راهحل افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، یک خطای راهبردی و خطرناک است.
وی با بیان اینکه ادامه سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی میبایست در کانون توجه قرار گیرد، گفت: کشور از شاخصهای مورد نظر برنامههای توسعه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تعداد دانشجویان رشته پزشکی عبور کرده است. پذیرش دانشجو و ظرفیت دانشگاههای علومپزشکی برای رشته پزشکی میبایست به پیش از سال ۱۴۰۰ بازگردد. فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و بسیاری از صاحبنظران حوزه پزشکی با ادامه روند کنونی جذب دانشجوی پزشکی مخالف هستند.
او با بیان اینکه وضعیت معیشتی پزشکان عمومی از چالشهای اساسی این گروه از پزشکان است، تصریح کرد: تعرفههای غیر واقعی و وضعیت معیشتی از چالشهای اساسی پزشکان عمومی به حساب میآید. سیاستهای فعلی بیمهها در تعیین ویزیت در دهههای گذشته شکست خورده و این موضوع نه تنها به نفع مردم نبوده، جامعه پزشکی را تحت تاثیر قرار داده و سبب مسائلی مانند تعرفههای خارج از عرف شده است. من بر این باور هستم که ویزیت پزشکان عمومی برای سال آینده میبایست یک میلیون تومان باشد. رسانهها تصور نکنند که تمام مبلغ یک میلیون تومان از آن پزشک است بلکه حدود ۷۰ درصد این مبلغ برای هزینههای فنی جاری صرف میشود اما سهم پزشک کمتر از ۳۰ درصد است.
رئیسزاده با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی در نظر دارد سامانه ملی اعلام قیمت تمام شده خدمات پزشکی را راه اندازی کند، گفت: ایجاد این سامانه سبب ایجاد شفافیت در قیمت تمام شده، می شود و کرامت پزشک و بیمار را نیز حفظ میکند.
وی گفت: تمام مولفههایی مانند مانند مسائل اخلاق حرفهای، توانمندسازی آموزشی اقتصاد سلامت میبایست به طور همزمان در کانون توجه قرار گیرد. به طور قطع، وزارت بهداشت با حمایت از پزشکان عمومی و اصلاح سیاستها میتواند سبب تقویت جایگاه پزشکان عمومی شود.
