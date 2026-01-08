شهروندخبرنگا ما با ارسال فیلمی از رها شدن ساخت خانه بهداشت در روستای کاج ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رعایت سلامت و بهداشت یکی از مهمترین موارد مهم در جامعه محسوب می‌شود. احداث خانه‌های بهداشت خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف نظیرعفونت‌های ویروسی، باکتریایی و قارچی کاهش می‌یابد و موجب ارتقای سلامت جامعه می‌شود. اما مدت یکسال است که اهالی روستای کاج از توابع دهستان بران شهرستان اصفهان در انتظار تکمیل خانه بهداشت این روستا هستند که بصورت نیمه کاره به حال خود رها شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

