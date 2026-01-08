باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که فرض می‌کند ایالات متحده سال‌ها بر منابع نفتی ونزوئلا نظارت خواهد داشت و استدلال کرد که «ما آن را به روشی بسیار سودآور بازسازی خواهیم کرد.»

ترامپ روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفت که رهبری موقت ونزوئلا - که او آنها را وفاداران سابق نیکولاس مادورو، رئیس جمهور دستگیر شده، توصیف کرد - «باید هر آنچه را که احساس می‌کنیم لازم است» برای برآورده کردن خواسته‌های ایالات متحده به ما می‌دهد.

ترامپ گفت: «ما از نفت استفاده خواهیم کرد و نفت خواهیم گرفت. ما قیمت نفت را پایین می‌آوریم و به ونزوئلا پول می‌دهیم که به شدت به آن نیاز دارند.»

او با اشاره به اعلام سه‌شنبه شب خود مبنی بر اینکه واشنگتن بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت خام سنگین ونزوئلا را خریداری خواهد کرد، گفت که دولت با تأمین نفت مورد نیاز آمریکا که قبلاً تحت تحریم‌ها بود، شروع به ایجاد درآمد برای این کشور کرده است.

او گفت: «این نفت مدتی طول خواهد کشید.» و افزود: «فراموش نکنید، آنها سال‌ها پیش نفت را از ما گرفتند.»

اظهارات ترامپ پس از بیانیه‌ای از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده منتشر شد که جزئیات یک طرح سه مرحله‌ای برای ونزوئلا را بر اساس تثبیت، بهبود و گذار شرح می‌داد.

ترامپ توضیح نداد که چرا دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور را به عنوان رهبر جدید ونزوئلا به جای ماریا کورینا ماچادو، چهره مخالف، به رسمیت شناخته است، اما گفت که روبیو «به طور مداوم» با او و دولت در ارتباط است.

او همچنین از پاسخ به این سوال که چرا ادموندو گونزالس، که ایالات متحده او را برنده انتخابات ۲۰۲۴ ونزوئلا اعلام کرده بود، را منصوب نکرده است، طفره رفت.

رئیس جمهور آمریکا همچنین چند روز پس از تهدید به اقدام علیه کلمبیا، مصاحبه را برای پاسخ به تماس گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، برای مدت کوتاهی متوقف کرد، مکالمه‌ای که به نظر می‌رسید تنش‌های فوری را کاهش می‌دهد. او بعداً گفت که دستگیری مادورو سیگنال محکمی به دیگر رهبران منطقه‌ای ارسال کرده است.

ترامپ گفت که از نزدیک مقدمات این عملیات، از جمله ساخت یک ماکت در اندازه واقعی از این مجموعه در یک تأسیسات نظامی در کنتاکی را زیر نظر داشته است و افزود که نگران بود که این امر به یک «فاجعه جیمی کارتر تبدیل شود. این فاجعه کل دولت او را نابود کرد.»

او از بیان اینکه چه شرایطی ممکن است نیرو‌های آمریکایی را به استقرار در ونزوئلا ترغیب کند، خودداری کرد. او گفت: «من نمی‌خواهم این را به شما بگویم. واقعاً نمی‌خواهم این را به شما بگویم، اما آنها با احترام زیادی با ما رفتار می‌کنند. همانطور که می‌دانید، ما با دولتی که اکنون در آنجاست، خیلی خوب کنار می‌آییم.»

ترامپ همچنین گفت که امیدوار است در آینده از ونزوئلا بازدید کند. «فکر می‌کنم در مقطعی امن خواهد بود.»

