شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد: وضعیت پرواز‌ها و فرودگاه‌ها از مراجع رسمی، ملاک عمل قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به اطلاع هموطنان گرامی و مسافران محترم هوایی می‌رساند؛ به‌منظور دریافت اطلاعات صحیح، دقیق و به‌روز در خصوص وضعیت پروازها، تغییرات احتمالی برنامه‌های پروازی و شرایط عملیاتی فرودگاه‌های کشور، صرفاً اطلاعیه‌ها و اخبار منتشرشده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به‌عنوان مراجع رسمی و ذی‌صلاح، ملاک عمل قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، اعلام می‌دارد متأسفانه در برخی مقاطع، نشر اخبار جعلی، نادرست و خلاف واقع در خصوص پرواز‌های غیرواقعی یا ادعای اختلال در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور، درصدد ایجاد تشویش اذهان عمومی، القای بی‌اعتمادی و برهم‌زدن روند عادی خدمات‌رسانی به مسافران هستند.

بر این اساس، از هموطنان گرامی درخواست می‌شود از توجه، بازنشر و انتشار اخبار و مطالب منتشرشده از منابع غیررسمی و نامعتبر که می‌تواند موجب تصمیم‌گیری نادرست مسافران و اختلال در برنامه‌ریزی سفر‌ها شود، جداً خودداری کرده و اخبار موثق را تنها از مجاری رسمی پیگیری نمایند.

بدیهی است هرگونه تغییر در وضعیت پرواز‌ها و شرایط فرودگاه‌ها، به‌صورت شفاف و به‌موقع از طریق درگاه‌ها و رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

