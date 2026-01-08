سردار جلالی در این جلسه ابتدا به تشریح ابعاد پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر و تبیین نقش حیاتی زیرساخت‌های شهری در بازدارندگی ملی پرداخت.

وی با تاکید بر فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ آمادگی حداکثری، الگوی جدیدی از تقابل با دشمن در حوزه‌های سایبری، زیرساختی و جنگ روایت‌ها را ترسیم کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به تحلیل شکست راهبردی دشمن در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: دشمن علیرغم اشراف فناورانه، در سه حوزه دچار اشتباه راهبردی شد. نخست برآورد غلط از قدرت پاسخگویی یعنی تصور نمی‌کردند نیرو‌های مسلح ما چنین قاطعانه پاسخ دهند.

وی ادامه داد: در حوزه تاب‌آوری دفاعی نیز گمان می‌کردند با حذف فیزیکی فرماندهان یا حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی شیرازه دفاعی کشور از هم می‌پاشد؛ در حالی که جایگزینی فرماندهان در کمترین زمان ممکن انجام شد.

به گفته سردار جلالی تقویت انسجام ملی با وجود تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت دیگر اشتباه راهبردی بود که دشمنان ملت ایران مرتکب شدند و اقدامات خصمانه آنها عملاً خنثی شد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به تشریح نقشه راه کشور برای مواجهه با سناریو‌های احتمالی دشمن در چهار محور عملیاتی پرداخت و متذکر شد: نخست باید بازسازی و تقویت بنیه دفاعی در دستور کار قرار گیرد. این یعنی فعالیت ۲۴ ساعته صنایع دفاعی برای رفع گلوگاه‌های شناسایی شده در جنگ، ارتقای قدرت دفاعی و نوسازی سیستم‌های پدافندی.

وی ادامه داد: گام دوم صیانت از جریان اقتصادی است. یعنی دولت باید برای بی‌اثر کردن سایه جنگ بر اقتصاد و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها تلاش کند.

سردار جلالی گام بعدی را در پیروزی در جنگ روایت‌ها دانست و متذکر شد باید با راهبرد ناامیدسازی دشمن مقاله و برای حفظ روحیه و اقتدار ملی در افکار عمومی تلاش کنیم.

پایداری زیرساخت‌ها، گام دیگری بود که رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بر ضرورت توجه به آن تاکید کرد و گفت: حفاظت و مراقبت از از شبکه خدمات‌رسانی حیاتی به مردم باید به دقت و حساسیت بالا دنبال شود.

وی در ادامه ضمن تبیین مفهوم جنگ زیرساختی هشدار داد که دشمن در پی شناسایی گره‌های اساسی در سیستم‌های خدمات رسان شهری است.

به گفته سردار جلالی، دشمن به دنبال زیرساخت‌هایی است که زندگی و معیشت جامعه بیشترین وابستگی را به آنها داشته و بازگشت خدمات رسانی عادی در آن زیرساخت‌ها را دشوار کند. این یعنی هدف آنها حمله به زنجیره تأمین کالا و خدمات اساسی مردم است.

وی از شهرداری‌ها خواست تا با شناسایی دقیق زیرساخت‌های حیاتی سیستم شهری و نقاط تلاقی آنها، نسبت به مستحکم‌سازی این گره‌ها اقدام کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به مدیریت مواد پرخطر در محیط‌های شهری پرداخت و با اشاره به دستورالعمل‌های شهید عارفیان و شهید صیاد، بر لزوم تخلیه مخازن شیمیایی غیرضروری در شرایط بحرانی تاکید کرد.

سردار جلالی همچنین وظایف اصلی دستگاه‌های خدمات رسان را برشمرد و خاطرنشان کرد: آمادگی برای اقدام فوری و اضطراری در لحظه وقوع حادثه، پیش‌بینی جایگزین‌های خدماتی و تضمین تداوم کارکرد و کاهش زمان بازسازی و برگشت‌پذیری سریع از جمله الزاماتی است دستگاه‌های خدمات رسان باید با جدیت آن را دنبال کنند.

به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور حتی اقداماتی نظیر زیباسازی شهری و پاکسازی سریع آثار حملات، بخشی از پدافند رسانه‌ای برای خنثی کردن اثر روانی حملات دشمن است و می‌تواند آثار اقدامات دشمن در افکار عمومی را کمرنگ کند.