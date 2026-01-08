باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش پولیتیکو، در بحبوحه لفاظیهای تند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد ایجاد کنترل بر گرینلند، اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای رویارویی مستقیم با رئیس جمهور ایالات متحده است.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا که در جریان مذاکرات جاری قرار گرفته است، به این روزنامه گفت: «ما باید برای رویارویی مستقیم با ترامپ آماده باشیم. او در حالت تهاجمی است و ما باید آماده باشیم.»
این روزنامه خاطرنشان میکند که در حالی که دولتهای اروپایی قبلاً متوجه جدیت تهدیدهای ترامپ نبودند، اکنون آنها را درک میکنند و «به شدت به دنبال طرحی برای متوقف کردن او هستند.»
ترامپ بارها اعلام کرده است که گرینلند باید به ایالات متحده بپیوندد. او در مصاحبهای با انبیسی نیوز در اوایل ماه مه ۲۰۲۵، استفاده از زور برای حل این مسئله را رد نکرد.
در ۶ ژانویه، کاخ سفید در بیانیهای کتبی که در اختیار رویترز قرار گرفت، در مورد برنامههای مربوط به گرینلند اظهار نظر و تأکید کرد که "البته استفاده از ارتش ایالات متحده همیشه گزینهای در اختیار فرمانده کل قوا است"، به این معنی که این گزینه برای ترامپ در دسترس است.
در مقابل، کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در ۷ ژانویه توضیح داد که ترامپ به طور فعال در حال بحث در مورد احتمال خرید گرینلند با زیردستان خود است.