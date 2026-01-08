کارشناس حوزه انرژی گفت: بخش عمده‌ای از ناترازی انرژی از طریق اسقاط بخاری‌های فرسوده و کم‌بازده جبران می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-حسین اسماعیلی کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر نقش تجهیزات گرمایشی در مصرف بالای گاز کشور گفت: بخش قابل توجهی از مصرف گاز در فصل سرد، به استفاده از بخاری‌های فرسوده و کم‌بازده بازمی‌گردد؛ تجهیزاتی که سال‌هاست از چرخه استاندارد مصرف انرژی خارج شده‌اند اما همچنان در میلیون‌ها واحد مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گفته این کارشناس، برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون بخاری گازسوز در کشور فعال است که از این تعداد، حدود ۸ تا ۱۰ میلیون دستگاه به‌عنوان بخاری فرسوده یا غیراستاندارد شناخته می‌شوند که باید این بخاری ها اسقاط شوند.

او بیان کرد: این بخاری‌ها اغلب دارای عمر بالای ۱۵ سال بوده و راندمان آن‌ها در بهترین حالت به ۴۵ تا ۵۰ درصد می‌رسد؛ موضوعی که به معنای اتلاف بخش قابل توجهی از گاز مصرفی است.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم این وضعیت بر ناترازی گاز کشور اظهار کرد: در فصل زمستان، بیش از ۶۵ درصد گاز تولیدی کشوردر بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود و بخاری‌های فرسوده سهم قابل توجهی در افزایش این عدد دارند.

وی افزود:تنها با جایگزینی هر بخاری فرسوده با یک بخاری پربازده، می‌توان ۳۰ تا ۴۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی ایجاد کرد؛ رقمی که در مقیاس ملی، به صرفه‌جویی چندین میلیارد مترمکعب گاز در سال منجر می‌شود.

 

 

