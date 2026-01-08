وزیر خارجه ترکیه با متهم کردن نیرو‌های دموکراتیک سوریه به مزدوری برای اسرائیل، از توطئه جدید آنها برای سوریه پرده برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با اشاره به اینکه «نیرو‌های دموکراتیک سوریه» (قسد) با رژیم تروریستی اسرائیل همکاری می‌کنند، خاطرنشان کرد که این گروه ترجیح داده است در راستای سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» بازی کند.

وزیر امور خارجه ترکیه در اظهارات خود تصریح کرد که «قسد باید دست از تروریسم و تفکرات تجزیه‌طلبانه بردارد». او همچنین افزود: «قسد باید از محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه در حلب عقب‌نشینی کرده و سلاح‌های سنگین خود را تحویل دهد تا دولت سوریه بتواند وظایف خود را انجام دهد.»

فیدان با اشاره به اینکه جهان طی روزهای آینده شاهد اعلام تشکیل «کمیته صلح غزه» خواهد بود، از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل به شدت انتقاد کرد و گفت: بنیامین نتانیاهو در حال بازی خطرناکی است که هدف آن ضربه زدن به امنیت کشورهای همسایه است.

درگیری‌های دو روز گذشته در حلب، جدی‌ترین رویارویی نظامی میان نیرو‌های الجولانی و نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) از زمان سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. تنش اصلی در دو محله «شیخ‌مقصود» و «اشرفیه» متمرکز است. این دو محله سال‌هاست که توسط نیرو‌های کُرد اداره می‌شوند.

نیرو‌های الجولانی اکنون این مناطق را «منطقه نظامی بسته» اعلام کرده و از ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه در آنها حکومت نظامی برقرار کرده است. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست‌کم ۱۲ تا ۱۵ نفر شامل غیرنظامیان و نظامیان از هر دو طرف و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر طی دو روز گذشته است.

منبع: النشره

برچسب ها: نیروهای قسد ، ترکیه و اسرائیل
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