مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی توزیع نهاده مدت دار یا تولید قراردادی را راهکار پایداری تولید و تنظیم بازار اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساخت های لازم صورت گرفته که این امر نگرانی های را ایجاد کرده است.

به گفته وی، با توجه به افزایش ۳ برابری قیمت نهاده های دامی، شرکت پشتیبانی امور دام باید بنابر وظیفه خود در قالب تولید قراردادی از تولیدکنندگان حمایت کند، در غیراین صورت تولید با چالش و بحران روبرو می شود.

اسداله نژاد ادامه داد: در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه بدلیل کاهش تقاضا از سوی مرغداران روند نزولی داشته است که در صورت حمایت پشتیبانی امور دام مبنی بر توزیع نهاده بصورت غیرنقدی، انگیزه برای افزایش جوجه ریزی انجام می شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تاکید بر اتخاذ سیاست های حمایتی به منظور پایداری تولید مرغ بیان کرد: توزیع نهاده مدت دار یا تولیدقراردادی با نرخ مشخص، مشکلی در تامین نیاز بازار نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه ذائقه مرغداران استفاده مرغ منجمد نیست و از طرفی امکان تامین مرغ کیفی از دیگر کشورها وجود ندارد که این امر تهدید جدی برای سلامت آحاد جامعه است که براین اساس تامین نقدینگی مورد نیاز مرغداران راهکار تحقق این امر است‌.

این مقام مسئول با بیان اینکه مرغ مشمول سیاست قیمت‌گذاری نیست، افزود: قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضا و دیگر مولفه‌های تولید تعیین می‌شود.

اسدالله نژاد تصریح کرد: با در نظر گرفتن وزن موجود و آنالیزهای صورت گرفته، قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده درب واحدهای تولیدی ۱۸۷ هزار تومان و قیمت مرغ برای مصرف کنندگان ۲۷۸ هزار تومان تعیین شده است.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
