باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای ژاپن (ان آر ای) اعلام کرد یکی از گوشی‌های هوشمند سازمانی این نهاد که حاوی اطلاعات تماس بسیار حساس بوده، توسط یکی از کارمندان در جریان سفر به چین در اواخر سال گذشته مفقود شده است.

طبق گزارش روزنامه «آساهی شیمبون»، این سازمان توضیح داد که کارمند مذکور، گوشی را در نوامبر گذشته و طی یک سفر شخصی به چین گم کرده است. بر اساس این گزارش، دستگاه مذکور هنوز پیدا نشده و حاوی اسامی و جزئیات تماس کارکنانی بوده که مسئولیت‌های مرتبط با امنیت تأسیسات هسته‌ای را بر عهده دارند؛ اطلاعاتی که به دلیل سطح بالای محرمانگی، هرگز به صورت عمومی فاش نمی‌شوند.

این سازمان با اشاره به اینکه موضوع را به کمیته حفاظت از اطلاعات شخصی اطلاع داده است، تأکید کرد که اگرچه تاکنون هیچ مورد سوءاستفاده‌ای ثبت نشده، اما نمی‌توان احتمال نشت اطلاعات را نادیده گرفت.

به گفته این سازمان و منابع دیگر، این کارمند معتقد است که گوشی در تاریخ ۳ نوامبر هنگام عبور از مراحل بازرسی امنیتی در یکی از فرودگاه‌های شهر شانگهای مفقود شده است. وی تنها پس از سه روز متوجه مفقودی دستگاه شده و پس از آن برای بازیابی آن با مسئولان فرودگاه و مراجع ذی‌ربط تماس گرفته است.

بخشی که این کارمند در آن فعالیت می‌کند، مسئولیت حفاظت از مواد هسته‌ای در تأسیسات داخل ژاپن، از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه علیه اقدامات تروریستی و سرقت را بر عهده دارد. به عنوان بخشی از پروتکل‌های امنیتی، هویت کارکنان حوزه امنیت هسته‌ای و اطلاعات تماس مستقیم آنها برای کاهش خطرات امنیتی احتمالی، محرمانه نگه داشته می‌شود.

همچنین، برای تضمین پاسخگویی سریع در شرایط اضطراری مانند حوادث هسته‌ای یا زمین‌لرزه‌های بزرگ، تعدادی از کارکنان این سازمان به گوشی‌های هوشمند مخصوص پیشگیری از بلایا مجهز هستند و موظفند این دستگاه‌ها را در تمام اوقات همراه خود داشته باشند.

منبع: آر تی