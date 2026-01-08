باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه میگوید که واشنگتن در حال «عبور از قواعد بینالمللی» است و بهتدریج از برخی متحدان خود «فاصله میگیرد».
مکرون در سخنرانی سالانه خود در جمع سفرای فرانسه گفت: «نهادهای چندجانبه کمکم ناکارآمد میشوند. ما در جهانی از قدرتهای بزرگ زندگی میکنیم که وسوسه واقعی برای تقسیم جهان دارند.»
پس از اینکه آمریکا در حمله نظامی به ونزوئلا، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور را ربود، امانوئل مکرون در واکنشی محافظهکارانه، گفت که عملیات نظامی آمریکا را «نه تایید و نه حمایت میکند». این را سخنگوی دولت او اعلام کرد.
این واکنش اولیه، انتقاد چندین چهره سیاسی در فرانسه را به دنبال داشت و برخی از آنها رئیس جمهور فرانسه را در حال تسلیم شدن در برابر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میدانستند.
این واکنش همچنین در تضاد با واکنش ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در روز شنبه بود که عملیات نظامی واشنگتن را محکوم کرد و گفت که این اقدام قوانین بینالمللی را تضعیف میکند. او همچنین تأکید کرد هیچ راهحلی برای بحران ونزوئلا نمیتواند از خارج تحمیل شود.
منبع: رویترز