فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از کشف ۱۶ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به شکل ماهرانه جاسازی شده بود، توسط نیرو‌های هوشیار پلیس فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابراهیم حاجی حسینلو در تشریح این خبر گفت: کارکنان پلیس فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، حین کنترل و بازرسی در مرکز پایش محموله‌های پستی به یکی از کشور‌های خارجی، به محتویات داخل یک دستگاه بلال تنوری و کمپیر در خصوص جاسازی موادمخدر مشکوک شدند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: پس از بررسی دقیق و فنی، مقدار ۱۶ کیلوگرم تریاک که به طرز کاملا ماهرانه‌ای داخل قطعات فلزی جاسازی و سپس دستگاه پلمب شده بود را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: این محموله مواد مخدر قرار بود از طریق مرسوله پست هوایی به یکی از کشور‌های خارجی منتقل شود که با هوشیاری کارکنان پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) شناسایی، توقیف و متهمان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار حاجی حسینلو با تاکید بر استمرار اقدامات کنترلی در گیت‌های بازرسی و سالن‌های مسافری فرودگاه‌های کشور خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جوامع بشری، ارتقای امنیت عمومی و صیانت از اقتصاد کشور دارد و این روند با قدرت و بدون اغماض ادامه دارد.

منبع: فراجا 

