باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابراهیم حاجی حسینلو در تشریح این خبر گفت: کارکنان پلیس فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، حین کنترل و بازرسی در مرکز پایش محموله‌های پستی به یکی از کشور‌های خارجی، به محتویات داخل یک دستگاه بلال تنوری و کمپیر در خصوص جاسازی موادمخدر مشکوک شدند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: پس از بررسی دقیق و فنی، مقدار ۱۶ کیلوگرم تریاک که به طرز کاملا ماهرانه‌ای داخل قطعات فلزی جاسازی و سپس دستگاه پلمب شده بود را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: این محموله مواد مخدر قرار بود از طریق مرسوله پست هوایی به یکی از کشور‌های خارجی منتقل شود که با هوشیاری کارکنان پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) شناسایی، توقیف و متهمان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار حاجی حسینلو با تاکید بر استمرار اقدامات کنترلی در گیت‌های بازرسی و سالن‌های مسافری فرودگاه‌های کشور خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جوامع بشری، ارتقای امنیت عمومی و صیانت از اقتصاد کشور دارد و این روند با قدرت و بدون اغماض ادامه دارد.

منبع: فراجا