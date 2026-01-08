عملیات احداث دوربرگردان‌های همسطح در کنارگذر شهید محسنی شهر جدید سهند بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان اسکو و با هدف ساماندهی ترافیک و اصلاح هندسی تقاطع کنارگذر شهید محسنی با محور ارتباطی سرازیری اسکو در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: احداث دوربرگردان‌های همسطح در این محور، با هدف ارتقای ایمنی و روان‌سازی تردد در ورودی‌های شهر جدید سهند انجام می‌شود. امیدواریم با همکاری و پیگیری شهرداری‌های سهند و اسکو، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرح، عبور و مرور در مسیر یادشده تسهیل شده و مشکلات ترافیکی موجود به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین، اصلاح هندسی این تقاطع می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

برچسب ها: ترافیک ، دوربرگردان
خبرهای مرتبط
اصلاح بریدگی نامناسب در جاده آزادشهر
دوربرگردان خلیج ‌فارس در بزرگراه آزادگان زیر بار ترافیک رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری جشنواره صنایع خلاق و نوآورانه در مراغه
آغاز عملیات اجرایی احداث دوربرگردان‌های همسطح در کنارگذر شهید محسنی شهر جدید سهند
آخرین اخبار
آغاز عملیات اجرایی احداث دوربرگردان‌های همسطح در کنارگذر شهید محسنی شهر جدید سهند
برگزاری جشنواره صنایع خلاق و نوآورانه در مراغه
بازاریان سراب در صف اول مقابله با تهدیدات دشمنان در جنگ اقتصادی هستند