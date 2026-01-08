باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: احداث دوربرگردان‌های همسطح در این محور، با هدف ارتقای ایمنی و روان‌سازی تردد در ورودی‌های شهر جدید سهند انجام می‌شود. امیدواریم با همکاری و پیگیری شهرداری‌های سهند و اسکو، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرح، عبور و مرور در مسیر یادشده تسهیل شده و مشکلات ترافیکی موجود به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین، اصلاح هندسی این تقاطع می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.