نخست‌وزیر اقلیم کردستان با محکوم کردن حملات به محله‌های کُردنشین حلب، این اقدامات را تلاشی برای تغییر اجباری بافت جمعیتی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق امروز پنجشنبه تاکید کرد که وقایع جاری در شهر حلب با هدف تغییر بافت جمعیتی منطقه صورت می‌گیرد و سلامت غیرنظامیان را تهدید می‌کند.

در بیانیه‌ای که از سوی نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق درباره حوادث حلب صادر شده، آمده است: «اتفاقات شهر حلب و تعرضاتی که علیه کُرد‌ها صورت می‌گیرد، با هدف تغییر ترکیب جمعیتی منطقه است، سلامت غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد و دولت دمشق و وجدان جامعه جهانی را با پرسش‌های متعددی رو‌به‌رو می‌کند.»

او افزود: «جنگ و خشونت هیچ مشکلی را از ریشه حل نمی‌کند و هرگونه بهانه‌ای برای پاکسازی قومی مردود است.» بارزانی همچنین تاکید کرد: «حملات به محله‌های کُردنشین در حلب موجب نگرانی شدید ماست.»

بارزانی در ادامه اظهار داشت: «امیدواریم همه طرف‌ها به مسئولیت‌های خود عمل کنند، برای حفظ جان شهروندان تلاش نمایند و به گفت‌و‌گو به عنوان راهی برای حل مسائل روی آورند.» او همچنین خواستار آن شد که «نظام حاکم فعلی در سوریه در سطح مسئولیت‌پذیری ظاهر شود، آن‌گونه که شایسته یک دولت دموکراتیک و فراگیر است که نماینده تمامی طیف‌های مردم سوریه باشد.»

شایان ذکر است که درگیری‌های دو روز گذشته در حلب، جدی‌ترین رویارویی نظامی میان نیرو‌های الجولانی و نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) از زمان سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. تنش اصلی در دو محله «شیخ‌مقصود» و «اشرفیه» متمرکز است. این دو محله سال‌هاست که توسط نیرو‌های کُرد اداره می‌شوند.

نیرو‌های الجولانی اکنون این مناطق را «منطقه نظامی بسته» اعلام کرده و از ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه در آنها حکومت نظامی برقرار کرده است. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست‌کم ۱۲ تا ۱۵ نفر شامل غیرنظامیان و نظامیان از هر دو طرف و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر طی دو روز گذشته است.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: نیروهای قسد ، اقلیم کردستان ، مسرور بارزانی
