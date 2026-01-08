باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد شریعتمداری گفت: طی یک سال گذشته مدت بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع تازه از طریق بانکها در اختیار پروژهها و فعالیتهای نفتی قرار گرفته است.
محمد شریعتمداری در حاشیه بازدید از سومین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم با اشاره به تحولات یکساله گذشته ، از گسترش همکاریهای راهبردی با نظام بانکی کشور بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات یاد کرد و اظهار داشت: همکاریهایی که در سال گذشته با بانکها امضا شد، این اقدامات تحولی در تعامل بین هلدینگ خلیجفارس و نظام بانکی کشور ایجاد کرد و منابع جدید بالغ بر ۸۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان طی یک سال اخیر از طریق سیستم بانکی در اختیار ما قرار داد.
وی افزود: با توجه به حجم بالای فروش هلدینگ خلیجفارس که همه آن در حسابهای بانکی نگهداری میشود، انتظار ما از خدمات بانکی بسیار فراتر از وضعیت فعلی است و تلاش شده تا از خدمات تمامی بانکها، چه بانکهای کوچک با ظرفیت محدود و چه بانکهای بزرگ با تواناییهای گسترده، بهینه استفاده شود.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس تصریح کرد: در کنار ابزارهای سنتی تأمین مالی؛ مانند ضمانتنامههای بانکی، فاینانس پروژهها و فعالیتهای ریالی، اقدامات جدیدی نیز آغاز شد؛ از جمله صدور ضمانتنامههای الکترونیک و انتشار اوراق مرابحه ارزی که با پیگیریهای انجامشده، بهعنوان یک ابزار نوین تأمین مالی با حجم حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در دستور کار قرار گرفت. بخشی از این اوراق به ارزش حدود ۱۵۰ میلیون دلار با حضور مسئولان ذیربط به امضا رسید و نخستین معاملات آن نیز انجام شد.
وی اضافه کرد: بازار ثانویه اوراق مرابحه ارزی شکل بگیرد و این ابزار به گام مؤثری در تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی هلدینگ خلیجفارس تبدیل شود. همچنین صندوق سرمایهگذاری ارزی هلدینگ خلیجفارس با موافقت بانک مرکزی و بانک تجارت آغاز به کارکرده است تا منابع ارزی حاصل از این اوراق در قالب این صندوق مدیریت شود.
وی با اشاره به مذاکرات انجامشده برای پیشفروش ارز حاصل از صادرات گفت: این روش نیز بهعنوان یک ابزار جدید تأمین مالی در حال طی مراحل نهایی است و پس از تأیید بانک مرکزی، برای پروژهها و طرحهای در دست اجرا مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
شریعتمداری درباره حجم پروژههای هلدینگ تصریح کرد: باوجود اجرای بخشی از پروژهها، به دلیل تعریف پروژههای جدید، رقم نیاز سرمایهگذاری همچنان در محدوده ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار باقیمانده است. پروژههایی مانند «صدف» به مراحل نهایی رسیدهاند و امیدواریم پیش از پایان اسفند ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسند، اما همچنان نیازمند روشهای نوین تأمین مالی هستیم.
مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیجفارس با تأکید بر نقش مدیران عامل شرکتها گفت: تأمین مالی صرفاً وظیفه ستاد نیست و مدیران عامل باید بهصورت فعال به دنبال روشهای جدید تأمین مالی با بانکها باشند. فشار، پیگیری و مطالبهگری مدیران در کنار کار تخصصی تیمهای مالی، نقش تعیینکنندهای در تحقق این اهداف دارد.
وی یکی از اقدامات مهم این دوره را بومیسازی لایسنسهای تولیدی دانست و افزود: بسیاری از واحدهای ما سالهاست با لایسنسهای خارجی فعالیت میکنند، اما در این مدت تغییرات و اصلاحات گستردهای روی این لایسنسها انجام شده و امروز در برخی واحدها عملاً با یک لایسنس بومیشده مواجه هستیم. در همین راستا، شرکت «نوآوری و مهندسی خلیجفارس» بهعنوان مرکز ثبت پتنتها و لایسنسهای هلدینگ فعالیت خود را آغاز کرده است.
شریعتمداری این اقدام را حرکتی نو و کمسابقه در کشور دانست و تصریح کرد: از همه شرکتهای پتروشیمی دعوت میکنیم با استفاده از این ظرفیت، فرایند بومیسازی و ثبت داخلی لایسنسهای خود را آغاز کنند. سه سند همکاری که امروز در این حوزه امضا شد، پایهگذاری ارزشمندی برای آینده صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم مسیر توسعه گفت: پیشرفت صنعت نتیجه یک تلاش جمعی و زنجیرهای است و مدیران امروز باید از تجربیات و دستاوردهای مدیران پیشین استفاده کنند. نگاه حذف گذشته و شروع از صفر، نگاهی نادرست است. باید مسیر توسعه را همچون یک دو امدادی ادامه دهیم.