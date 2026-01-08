باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - امروز سعید مظفری‌زاده مدیرعامل باشگاه تراکتور با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود از سمتش استعفاء داد و تا زمان برگزاری جلسه درباره معرفی مدیرعامل جدید عباس الیاسی رئیس هیأت‌مدیره باشگاه تراکتور امور جاری و اجرایی باشگاه را مطابق روال قانونی و اداری پیگیری و مدیریت خواهد کرد.

محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور بارها اعلام کرده که رضا درویش مدیرعامل سابق بهترین مدیرعامل در فوتبال ایران بوده است و به همین دلیل گمانه زنی هایی در فضای مجازی مبنی بر انتخاب درویش در مقام مدیرعاملی تراکتوری ها شنیده می شود.

البته درویش بر سر جدایی علیرضا بیرانوند و انتقالش به تراکتور از این باشگاه شکایت کرد و در زمانی با زنوزی وارد یک مجادله نیز شده بود، اما زنوزی هر بار از درویش به‌ عنوان مدیری یاد کرده بود که از نظر هزینه‌کرد، نسبت به باشگاه‌هایی مثل استقلال و سپاهان عملکرد بهتری داشته است و به همین دلیل احتمال اینکه مالک تراکتور تمایل به همکاری با درویش را داشته باشد افزایش یافته است.