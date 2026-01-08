باشگاه خبرنگاران جوان - در متن اطلاعیه شماره هشت ستاد انتخابات کشور آمده است: پیرو اطلاعیه شماره هفت، ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ساعت ۸ یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز به ادامه خواهد یافت.

در این اطلاعیه آمده است: با استناد به تبصره ماده ۶۵ و تبصره ۱ ماده ۶۷ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌های سراسر کشور باید از یکشنبه ۲۱ دی‌ماه تا شنبه ۲۷ دی‌ماه از ساعت ۸ تا ۱۶، از طریق پنجره واحد وزارت کشور به درگاه keshvar.moi.ir مراجعه و ضمن تکمیل اطلاعات پرسشنامه اعلام داوطلبی و بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح زیر در مهلت یاد شده، ثبت‌نام خود را نهایی نموده و شناسه ثبت‌نام دریافت کنند:

الف - تکمیل فرم اطلاعات درخواست شده «پرسشنامه اعلام داوطلبی.

ب - تصویر مدرک تحصیلی براساس بند (ز) ماده (۳۷) قانون؛ براساس اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به کلیه متقاضیان داوطلبی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر توصیه می‌شود، پیش از آغاز فرایند ثبت‌نام، با مراجعه به سامانه codesehat.ir، نسبت به دریافت «کد صحت ۲۰ رقمی» مدارک تحصیلی دانشگاهی خود اقدام کنند. این کد صرفاً برای مدارک رسمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صادر می‌شود و موجب تسریع در فرایند صحت‌سنجی مدارک تحصیلی می‌گردد.

پ - بارگذاری تصویر کارت یا گواهی پایان‌خدمت وظیفه عمومی و یا کارت معافیت دائمی برای آقایان

ت - بارگذاری تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور

ث - گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان دریافت آن بیش از سه ماه نگذشته باشد

مستند به ماده ۳۷ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، انتخاب‌شوندگان به هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

‌الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب- حداقل سن ۲۵ سال تمام

‌ج- اعتقاد به اسلام

تبصره- اقلیت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند

د- التزام عملی به اسلام

هـ- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه

و- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ز- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا‌های تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستا‌های بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهر‌های تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهر‌های بالای بیست هزار نفر جمعیت

تبصره - کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند، به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند

ح– دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان

تبصره- متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی می‌باشند

ط- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

ملاحظه: داوطلبان خارج از کشور نیز می‌توانند با مراجعه به سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی، با ارائه مدارک ذیل ثبت‌نام نمایند

۱- اصل کارت ملی

۲- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)

۳- یک قطعه عکس جدید ۴×۳،

۴- اصل مدرک تحصیلی بر اساس بند (ز) ماده (۳۷) قانون

۵- گواهی تأییدیه استعفا برای مشمولین ماده (۴۱) قانون

۶- گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان دریافت آن بیش از سه ماه نگذشته باشد

توضیحات:

به استناد ماده ۶۹ قانون فوق‌الذکر، ملاک ثبت‌نام نهایی از داوطلبان در انتخابات شوراها، اخذ شناسه رهگیری است. اخذ رسید برای داوطلبان خارج از کشور بصورت دستی انجام می‌پذیرد.

نکات قابل توجه:

۱- کلیه جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه را دارند و فرزندان شهدا، از یک مقطع تحصیلی بالاتر جهت ثبت نام برخوردار می‌گردند.

۲- صدور و یا استفاده از گواهی خلاف واقع، حسب قوانین، موجب پیگیری قضایی علیه صادرکننده و داوطلب استفاده‌کننده خواهد بود.

منبع: وزارت کشور