باشگاه خبرنگاران جوان؛سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای همسایه شمالی که بیشتر محصور در خشکی هستند، برای توسعه تجارت و دسترسی به آبهای آزاد ناگزیر به استفاده از بنادر ایران هستند و در همین راستا، تعاملات و همکاریهای مطلوبی میان ایران و این کشورها شکل گرفته است.
وی بیان کرد: ایران از طریق خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به آبهای آزاد دسترسی دارد و این مزیت، نقش مهمی در تعاملات تجاری منطقهای و فرامنطقهای ایفا میکند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر موقعیت راهبردی ایران در دسترسی به آبهای آزاد، از برنامهریزی برای ارتقای سه بندر کشور به نسل سوم تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: بندر شهید رجایی بهعنوان مهمترین بندر تجاری کشور، در مسیر تبدیلشدن به یک بندر نسل سوم و بالاتر قرار دارد.
به تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس این برنامه، مقرر شده است تا پایان دوره، حداقل سه بندر کشور به نسل سوم بنادر ارتقا پیدا کند، نسلبندی بنادر ارتباطی با قدمت آنها ندارد، بلکه معیار آن سطح خدمات، فناوری و نوع فعالیتهای مستقر در بندر است.
وی، شاخص اصلی در بنادر نسل سوم را استقرار صنایع در جوار بندر و بهرهگیری گسترده از فناوریهای نوین و سامانههای اطلاعاتی در ارائه خدمات بندری دانست و ادامه داد: در بنادر نسل اول فقط عملیات تخلیه و بارگیری انجام میشود، در حالی که بنادر نسل دوم علاوه بر این عملیات، خدمات لجستیکی، انبارداری و نگهداری کالا را نیز ارائه میدهند.
معاون وزیر راه اظهار کرد: بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حرکت به سمت بندر نسل سوم به شمار میرود که با دسترسی مناسب به آبهای آزاد، ظرفیتهای گستردهای برای توسعه دارد؛ در حال حاضر ۲۴۰۰ هکتار اراضی فعال در این بندر وجود دارد و طرح توسعهای به وسعت ۱۴۰۰ هکتار نیز در حال آمادهسازی زیرساختها و آغاز سرمایهگذاریهای جدید است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامهها و اقدامات در دست انجام، بندر شهید رجایی که سهم قابلتوجهی از ترانزیت دریایی کشور را به خود اختصاص داده است، به سطوح بالاتر نسل سوم ارتقا یابد و از این طریق خدمات گستردهتری به مردم و اقتصاد ملی ارائه شود.
مجتمع بندری شهید رجایی بهعنوان مهمترین دروازه تجاری کشور، نقش محوری در ترانزیت، صادرات و واردات کالا ایفا میکند و بازدیدهای میدانی کمیسیون عمران مجلس با هدف حمایت از توسعه زیرساختهای حملونقل و ارتقای ظرفیتهای بندری انجام میشود.