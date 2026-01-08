معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از نهایی شدن قرارداد‌های مهم سرمایه‌گذاری با برخی کشور‌های علاقه‌مند برای توسعه زیرساخت‌های بنادر ایران خبرداد

باشگاه خبرنگاران جوان؛سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای همسایه شمالی که بیشتر محصور در خشکی هستند، برای توسعه تجارت و دسترسی به آب‌های آزاد ناگزیر به استفاده از بنادر ایران‌ هستند و در همین راستا، تعاملات و همکاری‌های مطلوبی میان ایران و این کشورها شکل گرفته است.

وی بیان کرد: ایران از طریق خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به آب‌های آزاد دسترسی دارد و این مزیت، نقش مهمی در تعاملات تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایفا می‌کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر موقعیت راهبردی ایران در دسترسی به آب‌های آزاد، از برنامه‌ریزی برای ارتقای سه بندر کشور به نسل سوم تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: بندر شهید رجایی به‌عنوان مهم‌ترین بندر تجاری کشور، در مسیر تبدیل‌شدن به یک بندر نسل سوم و بالاتر قرار دارد.

به تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس این برنامه، مقرر شده است تا پایان دوره، حداقل سه بندر کشور به نسل سوم بنادر ارتقا پیدا کند، نسل‌بندی بنادر ارتباطی با قدمت آن‌ها ندارد، بلکه معیار آن سطح خدمات، فناوری و نوع فعالیت‌های مستقر در بندر است.

وی، شاخص اصلی در بنادر نسل سوم را استقرار صنایع در جوار بندر و بهره‌گیری گسترده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های اطلاعاتی در ارائه خدمات بندری دانست و ادامه داد: در بنادر نسل اول فقط عملیات تخلیه و بارگیری انجام می‌شود، در حالی که بنادر نسل دوم علاوه بر این عملیات، خدمات لجستیکی، انبارداری و نگهداری کالا را نیز ارائه می‌دهند.

معاون وزیر راه اظهار کرد: بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق حرکت به سمت بندر نسل سوم به شمار می‌رود که با دسترسی مناسب به آب‌های آزاد، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه دارد؛ در حال حاضر ۲۴۰۰ هکتار اراضی فعال در این بندر وجود دارد و طرح توسعه‌ای به وسعت ۱۴۰۰ هکتار نیز در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها و آغاز سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامه‌ها و اقدامات در دست انجام، بندر شهید رجایی که سهم قابل‌توجهی از ترانزیت دریایی کشور را به خود اختصاص داده است، به سطوح بالاتر نسل سوم ارتقا یابد و از این طریق خدمات گسترده‌تری به مردم و اقتصاد ملی ارائه شود.

مجتمع بندری شهید رجایی به‌عنوان مهم‌ترین دروازه تجاری کشور، نقش محوری در ترانزیت، صادرات و واردات کالا ایفا می‌کند و بازدیدهای میدانی کمیسیون عمران مجلس با هدف حمایت از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ظرفیت‌های بندری انجام می‌شود.

برچسب ها: بنادر ، دریانوردی
خبرهای مرتبط
کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه
درخواست جدید تاسیس شرکت هواپیمایی تا اطلاع ثانوی پذیرش نمی‌شود
ظرفیت ناوگان هوایی کشور از ۱۲۰ فروند به ۲۰۰ فروند ارتقا یافت+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴
هشدار به سهامداران عدالت/ مرحله دوم واریز سود چه زمانی خواهد بود؟
هفته آینده ارز سنگینی وارد بازار می‌شود
نرخ حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ۲۰ درصد افزایش یافت
واریز سود بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت به پایان رسید
وارد شدن بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور به سبد ارز ترجیحی کشور
با تبلیغات هدفمند چگونه مشتری اینترنتی جذب کنیم؟
تکلیف ارزش‌گذاری کامیون‌های مستعمل وارداتی مشخص شد+ عکس
معاملات مستقیم ارز تجاری از شنبه دوباره در مرکز مبادله ایران از سر گرفته می‌شود
سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت هم پرداخت شد
آخرین اخبار
سه بندر کشور تا پایان برنامه هفتم نسل سومی می‌شوند
منابع صندوق‌های با درآمد ثابت مبتنی بر ارز صرف طرح‌های تولیدی خواهد شد
جذب ۷۰ همت منابع تازه برای پروژه‌های نفتی خلیج‌فارس/ آغاز مذاکرات برای پیش فروش ارز حاصل از صادرات
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه
کاهش ناترازی انرژی با اسقاط بخاری‌های با عمر بیش از ۱۵ سال
وضعیت پرواز‌ها و فرودگاه‌ها از مراجع رسمی، ملاک عمل قرار گیرد
هفته آینده ارز سنگینی وارد بازار می‌شود
معاملات مستقیم ارز تجاری از شنبه دوباره در مرکز مبادله ایران از سر گرفته می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴
سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت هم پرداخت شد
۷۰۰ هزار میلیارد تومان به صنایع اختصاص یافت
توسعه شهر‌های جدید پاسخگوی بحران مسکن کشور نیست
تکلیف ارزش‌گذاری کامیون‌های مستعمل وارداتی مشخص شد+ عکس
ترخیص ۱۳۱ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور
واریز سود بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت به پایان رسید
وقتی پزشک «نه» می‌گوید؛ ارزش نه شنیدن در کلینیک زیبایی
نرخ حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ۲۰ درصد افزایش یافت
وارد شدن بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور به سبد ارز ترجیحی کشور
با تبلیغات هدفمند چگونه مشتری اینترنتی جذب کنیم؟
هشدار به سهامداران عدالت/ مرحله دوم واریز سود چه زمانی خواهد بود؟
نقش تولیدکنندگان داخلی در ارتقای کیفیت کاغذ دیواری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
اثر ارز یارانه ای در مرغ و تخم مرغ کمتر از ۱۰ درصد بود+فیلم
معاملات روزانه در مرکز مبادله از مرز ۲۹۸ میلیون دلار گذشت