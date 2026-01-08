تیم فوتبال امید ایران پس از تساوی مقابل کره جنوبی در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا خود را برای دیدار با ازبکستان آماده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم امید ایران پس از تساوی بدون گل در نخستین دیدار خود در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا مقابل کره جنوبی، از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (پنجشنبه ۱۸ دی) به وقت تهران یک جلسه تمرینی را در زمین دانشگاه پرنس نورا در ریاض برگزار کرد.

در این تمرین، بازیکنانی که روز گذشته در ترکیب اصلی به میدان رفته بودند، به ریکاوری پرداخته و سایر نفرات زیر نظر کادرفنی، تمرینات تاکتیکی و آماده‌سازی را برای دیدار بعدی مقابل تیم ازبکستان انجام دادند.

این جلسه تمرینی ۷۰ دقیقه به طول انجامید و شاگردان امید روانخواه با روحیه‌ای مطلوب در آن شرکت کردند.

تیم امید ایران، دومین دیدار خود در گروه C جام ملت‌های زیر ۲۳ سال را از ساعت ۱۷:۳۰ روز شنبه ۲۰ دی مقابل ازبکستان در ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد برگزار خواهد کرد.

منبع: سایت فدراسیون فوتبال

برچسب ها: تیم امید ایران ، فدراسیون فوتبال
خبرهای مرتبط
علوی: بازی تدارکاتی تیم ملی با یکی از تیم‌های ملی مطرح دنیا قطعی شد
جزئیات فروش بلیت جام جهانی برای ایرانیان/ تاج: تصور می‌کنم همه بازیکنان ویزا می‌گیرند
هیات مدیره باشگاه تراکتور؛
برخورد با فحاشی‌ها و شعارهای قومیتی وظیفه فدراسیون فوتبال است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از پیشنهاد به محمد مهدی محبی تا امیدواری برای جذب علیجانوف
دلایل ماندن رامین در استقلال
کی روش از فوتبال خداحافظی کرد
نمایش مقتدرانه بارسلونا در سوپرجام
پایان مدیرعاملی مظفری‌زاده در تراکتور
فوتبالمان به‌دلیل نداشتن زمین آماتور است
اعتماد کامل ساپینتو به گلر اسپانیایی استقلال
اماراتی‌ها خواستار اخراج فرهاد مجیدی شدند
کاپ جهانی اسلحه اپه؛ حذف بانوان شمشیرباز ایران در مرحله مقدماتی
درویش گزینه مدیرعاملی تراکتور!
آخرین اخبار
تشریح آخرین وضعیت رشته رولرفری استایل از زبان سرمربی تیم ملی
الیاسی جانشین مظفری‌زاده شد
آماده سازی تیم فوتبال امید برای دیدار با ازبکستان
درویش گزینه مدیرعاملی تراکتور!
اعتماد کامل ساپینتو به گلر اسپانیایی استقلال
کاپ جهانی اسلحه اپه؛ حذف بانوان شمشیرباز ایران در مرحله مقدماتی
پایان مدیرعاملی مظفری‌زاده در تراکتور
اماراتی‌ها خواستار اخراج فرهاد مجیدی شدند
کی روش از فوتبال خداحافظی کرد
دلایل ماندن رامین در استقلال
نمایش مقتدرانه بارسلونا در سوپرجام
از پیشنهاد به محمد مهدی محبی تا امیدواری برای جذب علیجانوف
فوتبالمان به‌دلیل نداشتن زمین آماتور است
کشتی فرنگی جام وهبی امره؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
روانخواه: برتر از کره‌جنوبی بودیم
باشگاه پرسپولیس: با کم‌ترین تعداد به اردوی قطر رفتیم