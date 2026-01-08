باشگاه خبرنگاران جوان - تیم امید ایران پس از تساوی بدون گل در نخستین دیدار خود در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا مقابل کره جنوبی، از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (پنجشنبه ۱۸ دی) به وقت تهران یک جلسه تمرینی را در زمین دانشگاه پرنس نورا در ریاض برگزار کرد.

در این تمرین، بازیکنانی که روز گذشته در ترکیب اصلی به میدان رفته بودند، به ریکاوری پرداخته و سایر نفرات زیر نظر کادرفنی، تمرینات تاکتیکی و آماده‌سازی را برای دیدار بعدی مقابل تیم ازبکستان انجام دادند.

این جلسه تمرینی ۷۰ دقیقه به طول انجامید و شاگردان امید روانخواه با روحیه‌ای مطلوب در آن شرکت کردند.

تیم امید ایران، دومین دیدار خود در گروه C جام ملت‌های زیر ۲۳ سال را از ساعت ۱۷:۳۰ روز شنبه ۲۰ دی مقابل ازبکستان در ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد برگزار خواهد کرد.

منبع: سایت فدراسیون فوتبال