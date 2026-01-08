رسانه‌ها می‌گویند که روند تدوین قوانین و سازوکار‌های لازم برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اوکراین آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش رسانه‌های اوکراینی حاکی از آن است که این کشور آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده است.

گفته می‌شود کارگروهی که برای تهیه قوانین انتخابات در شرایط ویژه تشکیل شده، امروز برای بار دوم تشکیل جلسه داده است.

این گروه با کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین همکاری می‌کند که اخیراً پیشنهاداتی برای نحوه برگزاری انتخابات پس از پایان یا لغو حکومت نظامی تهیه کرده است.

این پیشنهاد‌ها شامل مسائلی مثل به‌روزرسانی فهرست رأی‌دهندگان، سازوکار رأی‌گیری برای اوکراینی‌هایی که در خارج از کشور هستند، و طرح عملی برای آماده‌سازی انتخابات بعد از جنگ است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اواخر آذر ماه در مصاحبه‌ای با پولیتیکو، ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود را به دلیل عدم برگزاری انتخابات سرزنش کرد. ترامپ در این مصاحبه، زلنسکی را متهم کرد که از شرایط جنگی به عنوان بهانه‌ای برای ماندن در قدرت استفاده می‌کند. 

دوره ریاست جمهوری زلنسکی به طور عادی در سال ۲۰۲۴ میلادی به پایان رسید و اوکراین تا امروز به دلیل جنگ، انتخابات جدیدی برگزار نکرده است.

منبع: آر بی سی اوکراین

