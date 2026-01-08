معاون وزیر جهاد از توزیع گسترده روغن بصورت انبوه از روز شنبه در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد گفت: مشکل عرضه روغن مربوط به قیمت گذاری بود که با رفع آن بصورت گسترده از روز شنبه در شبکه های عرضه موجود خواهد بود.

به گفته وی، بنابر مصوبه اخیر ۱۰۰ هزارتن برنج از محل ذخایر بازرگانی دولتی از امروز توزیع می شود  و مشکلی نیست که برای آن تدبیری وجود نداشته باشد.

فتحی گفت:  تمامی مشکلاتی که تولیدکنندگان، شبکه عرضه و اصناف طرح می کنند، به دستور رئیس جمهور همان روز در کارگروه ها و جلسات مختلف ستاد ها تصمیم گیری می شود که با استمرار این روند، این طرح و جراحی بزرگ اقتصادی را انجام خواهیم داد که این امر به نفع همه مردم خواهد بود.

برچسب ها: کالای اساسی ، بازار روغن ، برنج هندی
