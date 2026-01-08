باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه تبیین و هماهنگی روند اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت با موضوع اصلاح نظام پرداخت یارانه کالا‌های اساسی به نفع مردم، صبح امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ با حضور دکتر مسعود پزشکیان، اعضای اقتصادی کابینه و با مشارکت برخط استانداران سراسر کشور برگزار شد.

این جلسه با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان دولت و استان‌ها برای اجرای هرچه دقیق‌تر، مؤثرتر و موفق‌تر این طرح ملی برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات تمامی دست‌اندرکاران اجرای این طرح بزرگ اقتصادی، تأکید کرد: گام نخست و بسیار مهم در اجرای موفق این طرح، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع به جامعه است. باید برای مردم به‌روشنی تبیین شود که در گذشته منابع کشور چگونه با رانت و بی‌عدالتی توزیع می‌شد و دهک‌های بالای جامعه بیشترین بهره را می‌بردند، در حالی که اکنون دولت در پی توزیع عادلانه منابع میان همه مردم است.

پزشکیان با تأکید صریح بر حفظ حقوق مردم در منابع کشور تصریح کرد: در این طرح یارانه دهک‌های یارانه‌بگیر به هیچ‌عنوان حذف نخواهد شد، بلکه یارانه‌ای که پیش از این به برخی واردکنندگان اختصاص می‌یافت، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اصول حاکم بر این طرح افزود: بازار به‌صورت کاملاً شفاف و بدون تبعیض، پذیرای عرضه منابع دولتی خواهد بود. اگرچه از منظر علمی و اقتصادی، روند توزیع می‌تواند به‌صورت پلکانی و به نفع دهک‌های پایین‌تر باشد، اما در مقطع فعلی بنا بر آن است که پرداخت‌ها به همه مردم انجام شود. بر اساس مطالعات دقیق، هشت دهک پایین جامعه نه تنها متضرر نخواهند شد، بلکه از منافع بیشتری برخوردار می‌شوند و دو دهک بالای درآمدی نیز متناسب با مصرف مازاد خود، هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد.

پزشکیان با تأکید ویژه بر نقش استانداران و مدیران استانی در اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت و لزوم اهتمام ویژه به تعامل و روابط بین بخشی در سازمان‌های استانی خاطرنشان کرد: برخی مدیران هنوز به ابعاد مختلف این طرح تسلط کافی ندارند و لازم است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اهداف و ابعاد طرح برای همه مدیران روشن شود و زبان و نگاه مشترک شکل بگیرد.

رئیس جمهور تأکید کرد و افزود: این طرح باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود؛ گفتمانی که هدف آن حذف رانت، مقابله با ارزخواری، جلوگیری از هدررفت منابع و صیانت از معیشت مردم است.

پزشکیان با بیان اینکه دلیل تاکید ویژه بر اعطای اختیارات به استانداران به عنوان یکی از اولویت‌های دولت از ابتدا، دقیقا برای چنین مقاطعی و شرایطی بود تا در اجرای طرح‌های بزرگ و فراگیر ملی بتوان از ظرفیت استانداری‌ها و تصمیم گیری‌ها به موقع و اثر بخش بهره برد، تصریح کرد: استانداران باید از تمامی ظرفیت‌ها و اختیارات خود استفاده کنند و در عین حال، هماهنگی مستمر با مرکز را به‌عنوان یک ضرورت جدی مدنظر داشته باشند.

رئیس جمهور تأکید کرد: هر سازمان در استان باید ابتدا خود به‌طور کامل نسبت به اهداف طرح توجیه شود و سپس با اهتمام ویژه، فرآیند اقناع جامعه هدف را دنبال کند. ائمه جمعه و جماعات، فرهنگیان، چهره‌های برجسته فرهنگی و اقتصادی و صاحبان تریبون باید گفت‌و‌گو با مردم را آغاز کنند؛ چرا که اگر اقناع به‌درستی انجام شود، نه تنها اعتراضی شکل نخواهد گرفت، بلکه مردم به حامیان طرح دولت تبدیل خواهند شد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران استانی تصریح کرد: عملکرد استانداری‌ها و سازمان‌های استانی در حوزه اجرا و اقناع اجتماعی ارزیابی خواهد شد و در صورت بروز اختلال در روند اجرای طرح، مدیران مربوطه باید پاسخگو باشند.

رئیس‌جمهور با اشاره به جلسات منظم کارگروه اجرای طرح اظهار داشت: در بخش حمایت از صنایع، تولیدکنندگان و صنوف، تمهیدات لازم اندیشیده شده و با تأمین مالی بانک‌ها، واحد‌های تولیدی و صنعتی با مشکل نقدینگی مواجه نخواهند شد.

پزشکیان همچنین بر نظارت دقیق وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی تأکید کرد تا تسهیلات تخصیص‌یافته دقیقاً در مسیر اهداف تعیین‌شده هزینه شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه موفقیت این طرح نیازمند همدلی همه ارکان حاکمیت است، گفت: ما به درستی انتخاب این مسیر یقین داریم و اگر همه باور داریم که مسیر گذشته در توزیع منابع، مبتنی بر تبعیض، رانت و فساد بوده است، باید دست‌به‌دست هم دهیم تا این طرح بزرگ اقتصادی به نفع مردم به‌درستی اجراشود.

پزشکیان بر ضرورت فعال‌سازی روابط عمومی استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استانی تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی مستمر به مردم و شنیدن صدای آنان ضروری است. ستاد اجرای طرح به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و شخصاً در میدان حضور دارم تا هیچ دغدغه یا شبهه‌ای برای مردم باقی نماند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مدیریت محله‌محور و مشارکت مردمی گفت: مشارکت مردم، شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، نخبگان دانشگاهی و ظرفیت‌های بومی هر استان باید جدی گرفته شود و هر استان متناسب با فرهنگ و سبک زندگی مردم خود، از توانمندی‌های منطقه‌ای برای پیشبرد بهتر طرح استفاده کند. معتقدم اگر در اجرای الگوی مدیریت محله محور در استان‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های دولت تسریع می‌شد، قطعا از بروز اعتراضات جلوگیری می‌کرد.

پزشکیان با تبیین شرایط کشور و اهداف دولت اجرای این طرح بزرگ اقتصادی تصریح کرد: ما در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی با تحریم‌ها و فشار‌های خارجی و همچنین منافع‌طلبی و رانت‌خواری داخلی قرار داریم. طبیعی است که صاحبان منافع از اجرای این طرح ناراضی باشند، اما دولت مصمم است ریشه فساد و تبعیض را بخشکاند و معیشت مردم را تا حد امکان از فشار‌های خارجی مصون نگه دارد.

رئیس جمهور همچنین خطاب به استانداران تأکید کرد: در مواجهه با اعتراضات، نهایت مدارا، گفت‌و‌گو، تعامل و شنیدن مطالبات مردم در دستور کار باشد و از هرگونه رفتار خشن و قهری پرهیز شود.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنانی جداگانه به تبیین وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های متبوع خود در اجرای این طرح پرداختند و به پرسش‌های تعدادی از استانداران پاسخ دادند.

در پایان مقرر شد هرگونه ابهام یا مانع اجرایی از سوی استانداران، در اسرع وقت از طریق معاون اقتصادی وزیر کشور به رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس کارگروه اجرای طرح منتقل و در جلسات روزانه کارگروه مطرح و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت