باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - طی چند عملیات متعدد، پلیس استان فارس، اقدام به کشف محموله‌های قاچاق از جمله برنج، گازوئیل، مواد مخدر و همچنین دستگیری سارق کرد.

کشف موتورسیکلت ۱۵ میلیارد ریالی بدون مجوز در جهرم

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از کشف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ علی اصغر محمد‌پور فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: ماموران انتظامی این شهرستان در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی طی بازرسی از منزلی در یکی از محلات شهر، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هزار سی سی بدون مجوز را کشف و توقیف کردند.

او با بیان اینکه مالک پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

کشف بیش از ۳ کیلو هروئین در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۳ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان اظهار کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک سواری تیبا مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۳ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف شد، گفت: راننده دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

برنج‌های بدون مجوز به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی سروستان از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل کالای بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی لارستان اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق، ماموران پلیس آگاهی سروستان با برقراری تور ایست و بازرسی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ جاویدی‌آزاد گفت: ماموران موفق شدند پس از بازرسی از آن خودرو ۲۴۰ کیسه برنج خارجی بدون مجوز به وزن ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کشف کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه برابر نظریه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف گازوئیل بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف بیش از ۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در اجرای طرح ضربتی مبارزه با قاچاق فرآورد‌های نفتی با اشراف اطلاعاتی از وجود مقادیری سوخت قاچاق در یکی از انبار‌های این شهرستان مطلع شدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مراجع قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از ان محل ۳ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف، پرونده تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ نوشاد اضافه کرد: ارزش سوخت کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با هشدار به قاچاقچیان که سوخت‌های یارانه‌ای را با قیمت نازل جمع آوری و برای کسب سود بیشتر قاچاق می‌کنند تصریح کرد: پلیس با این گونه افراد سودجو قاطعانه برخورد خواهند کرد.

پایان کار سارق تلفن همراه با ۱۶ فقره سرقت در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق تلفن همراه و کشف ۱۶ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه در محدوده ارگ کریمخان‌زند شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او تصریح کرد: ماموران کلانتری با انجام اقدامات پلیسی یک نفر سارق را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه او را در حالی که قصد سرقت یک دستگاه تلفن همراه از یک شهروند داشت را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز گفت: متهم در بازجویی اولیه به ۱۶ فقره سرقت گوشی تلفن همراه با شگرد کش روزنی اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد توصیه‌های پلیس را در جهت پیشگیری از وقوع سرقت جدی گرفته و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

توقیف سواری حامل گنج یاب بدون مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از توقیف سواری پژو و کشف یک دستگاه گنج‌یاب بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات بیان کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی بوانات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک خودرو سواری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران پلیس امنیت در بازرسی از این خودرو یک دستگاه گنج یاب بدون مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال را کشف کردند.

سرهنگ ارجمند اظهار کرد: راننده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.