شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از تاخیر در اجرای طرح آب و فاضلاب در برخی از معابر شهرستان شیراز استان فارس ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که اجرای طرح فاضلاب در شهرستان شیراز استان فارس به تاخیر افتاده و مشکلاتی را پیش روی شهروندان قرار داده است. این در حالی است ساکنان مبلغ مورد نیاز این طرح را پرداخت کرده‌اند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام این فیلم مربوط به کوچه ۵ قصرالدشت شهرستان شیراز استان فارس است که خرابی و انجام نشدن طرح فاضلاب با وجود پرداخت توسط ساکنان هست. این کوچه کوچه‌ای هست که برای استفاده از پارکینگ باید از اینجا رد شد متاسفانه هر جا هم که مراجعه کردیم پیگیری نشده و تنها راهی که مونده این بود که شما برامون پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

