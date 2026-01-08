باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار محمدرضا هاشمیفر ۱۸ دی در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار کرد: در پی اعتراضات معیشتی و اقتصادی که متأسفانه با نیت و برنامهریزی قبلی عدهای فرصتطلب و مزدور دشمن به سمت ناامنی سوق داده شد، نیروهای اطلاعاتی دستاوردهای مهمی به دست آوردند.
فرمانده انتظامی استان افزود: افرادی که در شناسایی شدند، عاملین اصلی انتشار فراخوانهای گسترده در سطح استان برای تحریک مردم به ورود به خیابانها و ایجاد اخلال در نظم عمومی بودند. عملیات سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات انتظامی استان لرستان منجر به شناسایی و دستگیری این ۷ نفر شد.
وی با اشاره به کشفیات صورت گرفته از مخفیگاههای متهمان، خاطرنشان کرد: در بازرسیها، مشاهده گردید که این افراد ضمن ترغیب مردم به ناامنی، به انواع سلاحهای جنگی و شکاری مسلح بودهاند. مجموعاً ۷ قبضه سلاح گرم از آنان کشف و ضبط شد.
سردار هاشمیفر در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر یک هشدار جدی، خطاب به خانوادهها گفت: دقت کنید خدای نکرده تحت تأثیر القائات این گروه که صرفاً به دنبال تحقق اهداف دشمن هستند، فرزندانتان آسیب نبینند. حوزه "کشتهسازی" بسیار جدی است و دشمن به دنبال این موضوع است. با توجه به نوع اسلحهای که در اختیار این عاملین فراخوان وجود دارد، مراقبت لازم بایستی صورت گیرد و اجازه ندهیم از طریق سوءاستفاده این افراد معلومالحال، اتفاقاتی ناگوار در سطح استان رقم بخورد.
در پایان فرمانده انتظامی استان لرستان از همراهی و بصیرت مردم عزیز استان با مجموعه خادمین خود در انتظامی در جهت تثبیت امنیت پایدار، کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوردند.
ایسنا