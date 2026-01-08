سرمربی تیم ملی اسکیت رولرفری استایل (اگرسیو) به تشریح آخرین وضعیت این رشته پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا ارزانلو سرمربی تیم ملی و دبیر انجمن کمیته رولرفری‌استایل و اسکیت‌برد استان تهران، یکی از رشته‌های فعال و رو‌به‌رشد زیرمجموعه فدراسیون اسکیت درباره این رشته مفرح، جذاب و پرمخاطب توضیحات جالب توجهی ارائه کرد که در ادامه متن صحبت‌های وی را می‌خوانید.

از چه زمانی این مسئولیت‌ها را بر عهده گرفتید و در این مدت چه اقداماتی انجام شده است؟

حدود ۱۰ ماه است که با مدیریت آقای اردشیر قوانلوپور، مسئولیت کمیته رولرفری‌استایل کشور را بر عهده گرفته‌ایم. در این مدت تلاش کردیم ساختار این رشته را منسجم‌تر کنیم و مسیر رشد نسل جدید را هموار سازیم. یکی از مهم‌ترین اقدامات ما تشکیل نخستین تیم ملی جوانان و برگزاری مسابقات رسمی این رده بود. این کار باعث شد استعداد‌های جوان که آینده این رشته هستند، فرصت دیده شدن و پیشرفت پیدا کنند. سرمایه‌گذاری ما روی این نسل کاملاً هدفمند بوده و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم آنها را در سطح جهانی معرفی کنیم.

در سال جاری چه مسابقاتی در داخل کشور برگزار شده است؟

در سال جاری چندین رویداد در گرایش‌ها و ماده‌های مختلف برگزار کردیم که شامل رده‌های جوانان و بزرگسالان، در بخش آقایان و بانوان بود. تمام این مسابقات در مجموعه اسکیت‌پارک‌های لیو برگزار شد؛ مجموعه‌ای که همواره یکی از اصلی‌ترین حامیان این رشته بوده است. سطح فنی مسابقات بسیار بالا بود و ورزشکاران ما نشان دادند که فاصله چندانی با سطح آسیایی و حتی جهانی ندارند. تعدادی از آنها در سطح درجه یک هستند و قابلیت حضور در میادین بین‌المللی را دارند.

آخرین اعزام تیم ملی به مسابقات بین‌المللی چه زمانی بوده است؟

متأسفانه تعداد اعزام‌ها در سال‌های اخیر بسیار محدود بوده است. از زمان تأسیس فدراسیون، مجموعاً شاید شش یا هفت اعزام بیشتر نداشته‌ایم. آخرین اعزام رسمی تیم ملی مربوط به بازی‌های جهانی ۲۰۲۴ در ایتالیا بود که آقای اردشیر قوانلوپور و یک ورزشکار خانم در آن حضور داشتند. پس از آن، چندین برنامه‌ریزی برای اعزام انجام شد، اما به دلایل مختلف لغو شد.

به نظر شما دلیل لغو این اعزام‌ها چیست؟

خوشبختانه از نظر مالی، مجموعه لیو همیشه در کنار تیم ملی بوده است. اما طبق نظر فدراسیون اسکیت، تمرکز باید روی ارتقای ساختار فنی و کیفیت بازی ورزشکاران باشد. درخواست من از فدراسیون این است که اعتماد بیشتری به این نسل بدهند. ما ورزشکاران بسیار مستعدی داریم که اگر میدان داشته باشند، قطعاً نتیجه خواهند گرفت. این رشته یکی از قدیمی‌ترین رشته‌های فدراسیون اسکیت است و زحمات زیادی برای آن کشیده شده است. امیدواریم این تلاش‌ها به ثمر برسد و شاهد رشد بیشتر آن باشیم.

حضور در مسابقات جهانی چه تأثیری بر پیشرفت ملی‌پوشان دارد؟

حضور در میادین جهانی برای هر ورزشکاری یک نقطه عطف است. ورزشکاران ما با انگیزه بسیار بالا تمرین می‌کنند و هدف نهایی‌شان پوشیدن لباس تیم ملی و رقابت در سطح جهانی است. ما تیم ملی قدرتمندی در رده زیر ۱۸ سال و بزرگسالان داریم و مطمئن هستم حضور در مسابقات جهانی باعث جهش فنی و ذهنی آنها خواهد شد. حتی تماشای این مسابقات از نزدیک نیز تجربه‌ای ارزشمند است.

چه ورزشکارانی شانس کسب مدال بین‌المللی دارند؟

ما در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان ملی‌پوشان مستعد و با انگیزه‌ای داریم که می‌توانند برای ایران مدال‌آوری کنند. اسامی آنها را به ترتیب رده سنی و جنسیت اعلام می‌کنم. عرفان مخملیان، ارشیا امین و امیرمهدی پارسافرد در بخش بزرگسالان آقایان، انسیه فروغی، شیما عشقی و سحر زلقی در بخش بزرگسالان بانوان، طا‌ها رازانی، نیما سمیعی و دانیال وهمن در بخش جوانان پسر و مرسده مرادی، النا علی‌محمدی، نیلا انصاری و آوینا آملی در بخش جوانان دختر هستند.

در این میان، مرسده مرادی اخیراً در مسابقات سنگاپور موفق به کسب مقام سوم مسابقات فیز جهانی شد. او یکی از استعداد‌های درخشان این رشته است و با توجه به سن کم و توانایی بالا، کسب مدال طلای جهان برای او کاملاً قابل تصور است.

برای اعزام معمولاً ضمانت خواسته می‌شود. شما چه ضمانتی ارائه می‌دهید؟

ضمانت ما سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری روی این نسل است. عرق ریختن، زمین خوردن، آسیب دیدن، اشک‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه این بچه‌ها بزرگ‌ترین ضمانت ما هست. وقتی می‌بینیم ورزشکاران خارجی در شبکه‌های اجتماعی عملکرد آنها را دنبال می‌کنند و بازخورد مثبت می‌دهند، یعنی مسیر درست است. به‌نظر من ضمانتی بالاتر از این وجود ندارد. فقط کافی است به ما میدان داده شود تا توان واقعی خود را نشان دهیم.

نکته‌ای را لازم می‌دانید تا در انتهای صحبت‌های خود عنوان کنید؟

در پایان لازم می‌دانم از آقای اردشیر قوانلوپور، رئیس کمیته رولرفری‌استایل کشور که با تلاش، حمایت و هزینه‌های فراوان نقش بسیار مهمی در پیشرفت این رشته داشته‌اند، صمیمانه قدردانی کنم. همچنین از هنرجو رئیس فدراسیون اسکیت، بخارایی دبیر فدراسیون و تمامی عزیزانی که در مسیر توسعه این رشته همراه ما بوده‌اند، تشکر ویژه دارم.

منبع: سایت فدراسیون اسکیت