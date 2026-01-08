رئیس‌جمهور غلبه بر ناترازی منابع آب و انرژی را نیازمند اجرای راهکار‌های متنوع و بهره‌ور در مدیریت مصرف دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - بعدازظهر امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴، در جلسه‌ای با حضور دکتر مسعود پزشکیان و جمعی از مسئولان، کارشناسان و نمایندگان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، طرح‌های فناورانه کاهش مصرف انرژی و آب در کولر‌های آبی به‌تفصیل بررسی شد.

همچنین ابعاد اجرایی طرح در ساختمان‌های دولتی، مدارس و اماکن عمومی، الزامات فرهنگی برای ترویج مصرف بهینه و مسیر عملیاتی‌سازی این راهکار‌ها با هدف کاهش ناترازی منابع انرژی و آب کشور مورد بحث قرار گرفت.

در جریان این جلسه، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با ارائه راهکار‌های نوآورانه، بر استفاده از ظرفیت مراکز فنی‌وحرفه‌ای، دانش‌آموزان و دانشجویان این مراکز به‌عنوان بازوی اجرایی طرح‌ها تأکید کردند؛ ظرفیتی که در قالب «سفیران انرژی» می‌تواند نقش مؤثری در آموزش، ترویج و اجرای میدانی برنامه‌های مدیریت مصرف ایفا کند.

رئیس جمهور در سخنان خود در این جلسه با تأکید بر ضرورت پرهیز از اسراف و حرکت به سمت صرفه‌جویی هوشمندانه، خاطرنشان کرد که اصلاح الگوی مصرف باید از اقدامات ساده، کم‌هزینه و قابل‌اجرا آغاز شود.

 پزشکیان به نمونه‌هایی مانند بهینه‌سازی تجهیزات پرمصرف از جمله کولر‌های آبی، فلاش‌تانک‌ها، سردوش‌ها و دیگر سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: قدم اول، تدوین بسته‌های آموزشی و دستورالعمل‌های روشن برای استفاده صحیح از تجهیزات است و باید هزینه تمام‌شده استاندارد هر راهکار به‌صورت دقیق مشخص شود.

 رئیس جمهور با بیان اینکه دولت آمادگی دارد، اجرای این طرح‌های فناورانه در کاهش مصرف انرژی را از ساختمان‌های دولتی و عمومی آغاز کند، تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند از ادارات، مراکز عمومی، مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مساجد و سایر اماکن عمومی آغاز شود و دولت در این مسیر آمادگی عقد قرارداد و فراهم‌سازی بستر اجرایی را دارد. در گام نخست نیز منابع اجرای طرح‌ها از محل اعتبارات و هزینه‌های خود دستگاه‌ها و سازمان‌ها تأمین خواهد شد.

پزشکیان با اشاره به لزوم نگاه جامع به مسئله آب و انرژی، تأکید کرد که این موضوع صرفاً یک بحث فنی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز دارد.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت عبور از مرحله نظریه‌پردازی در این حوزه و حرکت به سمت اجرا تأکید کرد و گفت: طرح‌های مهندسی، مدل‌های مالی و برنامه‌های عملیاتی باید به‌صورت کامل و منسجم ارائه شود تا امکان تأمین منابع و اجرای مؤثر آنها فراهم شود. در این مسیر برگزاری نشست‌های هماهنگی با تیم‌های دانشگاهی و مراکز علمی برای طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک با شرکت‌های فناور و دانش بنیان موثر است.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت توسعه سیستم‌های سرمایش و گرمایش بهره‌ور و استفاده از روش‌های متنوع و مکمل برای مدیریت مصرف تأکید کرد و افزود: کشور امروز به نقطه‌ای رسیده که ناترازی در حوزه آب، برق و گاز به یک چالش جدی تبدیل شده است. غلبه بر این وضعیت نیازمند کنترل هم‌زمان منابع و مصارف و ورود جدی و هماهنگ همه بخش‌هاست.

رئیس جمهور تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها و ادارات دولتی موظف‌اند در این مسیر پیش‌قدم باشند و با اجرای عملی طرح‌های کاهش مصرف، الگویی برای سایر بخش‌های جامعه ایجاد کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، انرژی
خبرهای مرتبط
دستور پزشکیان به استانداران برای اجرای موفق طرح بزرگ اقتصادی دولت
پزشکیان: با هرگونه احتکار و گرانفروشی به‌صورت جدی و قاطع برخورد خواهد شد
جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور پزشکیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اظهارات سخنگوی دولت درباره گرانی‌ها باعث تلاطم بازار شد
پزشکیان: با هرگونه احتکار و گرانفروشی به‌صورت جدی و قاطع برخورد خواهد شد
عراقچی: خواهان جنگ نیستیم ولی برای جنگ آمادگی داریم
تاسیس دو شبکه «شورا» و «آرا» برای انتخابات شورا‌های شهر و روستا
عراقچی عازم بیروت شد
جای هیچ نگرانی در تأمین، توزیع و قیمت کالا‌های اساسی نیست
افزایش معنادار حضور در اعتکاف ۱۴۰۴/ ۷۰ درصد معتکفین جوان و نوجوان بودند
اعتراض در جمهوری اسلامی امری طبیعی و سازنده است
تمرکز دشمن بر اختلال در زنجیره تأمین کالا و خدمات است
نحوه ارائه مدارک لازم برای داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها
آخرین اخبار
برای غلبه بر ناترازی و کنترل هم‌زمان منابع و مصارف، باید از راهکار‌های متنوع استفاده کنیم
دستور پزشکیان به استانداران برای اجرای موفق طرح بزرگ اقتصادی دولت
نحوه ارائه مدارک لازم برای داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها
تمرکز دشمن بر اختلال در زنجیره تأمین کالا و خدمات است
افزایش معنادار حضور در اعتکاف ۱۴۰۴/ ۷۰ درصد معتکفین جوان و نوجوان بودند
اعتراض در جمهوری اسلامی امری طبیعی و سازنده است
عراقچی: خواهان جنگ نیستیم ولی برای جنگ آمادگی داریم
پزشکیان: با هرگونه احتکار و گرانفروشی به‌صورت جدی و قاطع برخورد خواهد شد
جای هیچ نگرانی در تأمین، توزیع و قیمت کالا‌های اساسی نیست
عراقچی عازم بیروت شد
اظهارات سخنگوی دولت درباره گرانی‌ها باعث تلاطم بازار شد
تاسیس دو شبکه «شورا» و «آرا» برای انتخابات شورا‌های شهر و روستا
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۸ دی
بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا در رابطه با ایران
اسلامی: احزاب نقش محوری در ارائه فهرست‌های انتخاباتی دارند
تاکید بقائی بر عزم ایران و هند برای تقویت بیش از پیش پیوند‌های دوجانبه
جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور پزشکیان
یزدی‌خواه: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است/ روح‌الامینی: ۷۵ درصد ارز ترجیحی را ۹ شرکت گرفته‌اند
رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم صحبت خواهد کرد
دولت با شنیدن صدای معترضان، اجازه نمی‌دهد اعتراضات به نفع جریان‌های خاص مصادره شود