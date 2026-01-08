شهرستان اردکان امسال در آستانه نوروز ۱۴۰۵ با نقشه راهی جامع قصد دارد جایگاه خود را در ذهن مسافران ارتقا دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - اردکان، شهرستانی با قدمتی چند هزار ساله در شمال یزد، که سال‌ها به عنوان دروازه شمالی یزد و محور ترانزیتی شناخته می‌شد، امسال در آستانه نوروز ۱۴۰۵ با نقشه راهی جامع قصد دارد جایگاه خود را در ذهن مسافران ارتقا دهد و از شهر عبور به مقصد ماندن تبدیل شود. 

هدف بلندپروازانه این طرح، تبدیل توقف اجباری مسافران به اقامت انتخابی و خلق تجربه‌ای به‌یادماندنی از میزبانی کویری است؛ تحولی که با خانه‌تکانی همه‌جانبه در زیرساخت‌های ورودی و اقامتی آغاز شده است. 

محسن طالعی، معاون عمرانی فرمانداری ویژه اردکان تأکید کرد: مهم‌ترین نقطه تمرکز ما ساماندهی اولین تصویری است که مسافر از اردکان دریافت می‌کند. بی‌ثباتی و سردرگمی سال‌های گذشته باید به فرصتی برای جذب و هدایت تبدیل شود. 

او از استقرار ایستگاه‌های مجهز در دو ورودی اصلی شهرستان و نیز در ورودی بخش‌های تاریخی خرانق و عقدا خبر داد؛ ایستگاه‌هایی که با حضور راهنمایان آموزش‌دیده و متحدالشکل، بروشور‌های جامع گردشگری را در اختیار مسافران قرار داده و آنان را به بهترین مسیر‌ها هدایت می‌کنند. 

بازنگری اساسی در طرح‌های ترافیکی و هندسی معابر پرتردد، ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در محور یزد–طبس طی روز‌های اوج سفر، و همکاری گسترده شهرداری، بخشداری‌ها، پلیس راه، میراث فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد، از دیگر محور‌های این پروژه عظیم است. 

مجاهد کرباسی، رئیس اداره میراث فرهنگی اردکان، نیز گفت: هدف ما این است که بازدید گردشگران از سطحی‌نگری به تجربه‌ای عمیق و ماندگار تبدیل شود.» او تجهیز کاروانسرا‌های تاریخی به اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رفع نواقص خدماتی پایه مانند کمبود سرویس‌های بهداشتی را از اولویت‌ها دانست. 

بخشداران خرانق و عقدا نیز بر راه‌اندازی ایستگاه‌های راهنمایی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی همچون قلعه خرانق و کاروانسرای نوگنبد تأکید کردند؛ اقداماتی که قرار است مسافران را از «عبور سریع» به «اقامت آرام» در این مناطق سوق دهد. 

اردکان با بافت تاریخی خشتی، مسجد جامع، قلعه و کاروانسرای خرانق، کاروانسرای نوگنبد در عقدا، تپه‌های ماسه‌ای و صنایع دستی متنوع، آماده است تا نوروز ۱۴۰۵ را به نقطه عطفی در تجربه سفر کویری ایران تبدیل کند.

برچسب ها: مسافران نوروزی ، گردشگری یزد ، شهرستان اردکان
خبرهای مرتبط
استان یزد، دارالعباده و مهمان‌نواز/ برنامه‌ریزی‌های ویژه برای نوروز ۱۴۰۴ در اردکان
گردشگری معدن؛ تجربه‌ای متفاوت برای مسافران نوروزی
اولویت شهرداری یزد در نوروز ۱۴۰۴ اتمام پروژه‌های نیمه تمام
تعامل شهرداری و میراث فرهنگی به منظور توسعه پایدار گردشگری
یزد میزبان جشن صنایع‌دستی و زیورآلات سنتی همزمان با هفته میراث فرهنگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اردکان، ایستگاه انتخابی سفر نوروز ۱۴۰۵
آخرین اخبار
اردکان، ایستگاه انتخابی سفر نوروز ۱۴۰۵