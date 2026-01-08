شهرستان اردکان امسال در آستانه نوروز ۱۴۰۵ با نقشه راهی جامع قصد دارد جایگاه خود را در ذهن مسافران ارتقا دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - اردکان، شهرستانی با قدمتی چند هزار ساله در شمال یزد، که سال‌ها به عنوان دروازه شمالی یزد و محور ترانزیتی شناخته می‌شد، امسال در آستانه نوروز ۱۴۰۵ با نقشه راهی جامع قصد دارد جایگاه خود را در ذهن مسافران ارتقا دهد و از شهر عبور به مقصد ماندن تبدیل شود.

هدف بلندپروازانه این طرح، تبدیل توقف اجباری مسافران به اقامت انتخابی و خلق تجربه‌ای به‌یادماندنی از میزبانی کویری است؛ تحولی که با خانه‌تکانی همه‌جانبه در زیرساخت‌های ورودی و اقامتی آغاز شده است.

محسن طالعی، معاون عمرانی فرمانداری ویژه اردکان تأکید کرد: مهم‌ترین نقطه تمرکز ما ساماندهی اولین تصویری است که مسافر از اردکان دریافت می‌کند. بی‌ثباتی و سردرگمی سال‌های گذشته باید به فرصتی برای جذب و هدایت تبدیل شود.

او از استقرار ایستگاه‌های مجهز در دو ورودی اصلی شهرستان و نیز در ورودی بخش‌های تاریخی خرانق و عقدا خبر داد؛ ایستگاه‌هایی که با حضور راهنمایان آموزش‌دیده و متحدالشکل، بروشور‌های جامع گردشگری را در اختیار مسافران قرار داده و آنان را به بهترین مسیر‌ها هدایت می‌کنند.

بازنگری اساسی در طرح‌های ترافیکی و هندسی معابر پرتردد، ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در محور یزد–طبس طی روز‌های اوج سفر، و همکاری گسترده شهرداری، بخشداری‌ها، پلیس راه، میراث فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد، از دیگر محور‌های این پروژه عظیم است.

مجاهد کرباسی، رئیس اداره میراث فرهنگی اردکان، نیز گفت: هدف ما این است که بازدید گردشگران از سطحی‌نگری به تجربه‌ای عمیق و ماندگار تبدیل شود.» او تجهیز کاروانسرا‌های تاریخی به اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رفع نواقص خدماتی پایه مانند کمبود سرویس‌های بهداشتی را از اولویت‌ها دانست.

بخشداران خرانق و عقدا نیز بر راه‌اندازی ایستگاه‌های راهنمایی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی همچون قلعه خرانق و کاروانسرای نوگنبد تأکید کردند؛ اقداماتی که قرار است مسافران را از «عبور سریع» به «اقامت آرام» در این مناطق سوق دهد.

اردکان با بافت تاریخی خشتی، مسجد جامع، قلعه و کاروانسرای خرانق، کاروانسرای نوگنبد در عقدا، تپه‌های ماسه‌ای و صنایع دستی متنوع، آماده است تا نوروز ۱۴۰۵ را به نقطه عطفی در تجربه سفر کویری ایران تبدیل کند.