وزیر بهداشت با بیان اینکه، محوریت نظام سلامت با پزشکان عمومی و اجرای پزشکی خانواده است، گفت: مسیر مراجعه به پزشک باید اصلاح شود و اقتصاد سلامت بهبود یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه کنگره سالانه پزشکان عمومی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محوریت نظام سلامت کشور با پزشکان عمومی است. این محوریت در نظام ارجاع و پزشکی خانواده تعریف میشود. اگر بپذیریم که پزشکان عمومی پایه و اساس نظام ارجاع و پزشکی خانواده هستند، بهطورقطع میبایست نقش اصلی را ایفا کنند.
وی ادامه داد: آنچه که در نظام ارجاع پیادهسازی میکنیم، باید سبب جذابیت و علاقمندی پزشکان عمومی شود تا در این نظام حاضر شوند و آن را شکل دهند.
وزیر بهداشت میگوید: باید به نحوی عمل کنیم که پرداختیهای پزشکان را به موقع انجام دهیم و همچنین میزان پرداخت به نحوی باشد که از یک زندگی قابلقبول در منطقهای که حضور دارند، برخوردار باشند. همچنین میبایست از آینده شغلی خود مطمئن باشند.
ظفرقندی درباره برنامههای وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای برنامه پزشکی خانواده از برنامههای اصلی و قانونی وزارت بهداشت بهحساب میآید و این وزارتخانه باید آن را پیگیری کند و شکل دهد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده به فرهنگسازی نیاز دارد، افزود: مردم باید بدانند که از چه مسیری به یک پزشک متخصص یا فوقتخصص مراجعه کنند. مسیر کنونی، یک مسیر درست نیست؛ چرا که برخی برای یک بیماری ساده به پزشک متخصص و یا فوقتخصص مراجعه میکنند. همچنین اگر در تجویز آزمایشها و تصویربرداریها به مطالب علمی توجه نشود با اقتصاد سلامت سازگار نیست.
او گفت: وزارت بهداشت موضوع اجرای نظام ارجاع را با همکاری پزشکان عمومی پیگیری میکند تا پزشکی خانواده و فرهنگسازی برای آن شکل گیرد. امیدواریم که کشور ما بتواند از اقتصاد سلامت خود به طور بهینه استفاده کند. امیدوارم نظام ارجاع در کشور ما شکل گیرد.
او در پاسخ به پرسشی در مورد «بودجه مطلوب وزارت بهداشت برای اجرای برنامه پزشکی خانواده چیست؟» گفت: بودجه سال ۱۴۰۵ هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است. نهایت تصمیم ما، اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده است؛ به طور طبیعی هر چقدر بودجه محقق شود، ما سفره خود را به همان اندازه پهن میکنیم.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت