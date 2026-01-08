باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان، یک شبکه سازمان یافته در شهرستان ازنا که غالبا در جذب دختران جوان که تحت تأثیر القائات و آموزشهای هدفمند رسانههای معاند خارجی و برخی کانالهای تلگرامی وابسته به جریانهای سلطنتطلب قرار گرفته بودند، شناسایی شدند.
بر اساس این گزارش، این افراد با دریافت آموزشهایی از طریق بسترهای مجازی، اقدام به تهیه و چاپ پرچم منتسب به نشان شیروخورشید و مطالب تبلیغی همراه با فراخوانهای منتشرشده از سوی عناصر ضدایرانی کرده و قصد داشتند این اقلام را در سطح شهر توزیع و در تجمعات احتمالی مورد استفاده قرار دهند.
در همین راستا، با اقدامات هوشمندانه، دقیق و بهموقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرستان ازنا، این تحرکات در مراحل اولیه شناسایی و از ادامه آن جلوگیری شد و افراد مرتبط مورد برخورد قانونی قرار گرفتند.