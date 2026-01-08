باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار فراخوان برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در شهر‌های مختلف کشور با همراهی مستقیم و غیر مستقیم معدودی از برند‌ها و فروشگاه‌ها همراه شده است. در همین زمینه دادستان تهران با دستور به ضابط خاص قضایی از آنها خواسته است ضمن رصد و پایش فضای مجازی متخلفین را به منظور تشکیل پرونده قضایی به دادستانی تهران معرفی کنند.

در همین رابطه طی روز و شب گذشته چندین پرونده قضایی علیه برخی برند‌ها و فروشگاه‌ها تشکیل شده است.

همچنین با توجه به حمایت غیر مستقیم معدودی از چهره‌های مشهور از اغتشات با پیگیری دادستانی تهران و گزارش ضابط قضایی برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است.

این گزارش حاکی است رصد و پایش فضای مجازی از سوی ضابطین خاص ادامه ار خواهد بود و با هرگونه حمایت چهره‌ها، و برند‌ها برخورد بازدارنده صورت خواهد گرفت.

منبع: قوه قضاییه