باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت:در خصوص مصرف کننده‌ نهایی که رانندگان کامیون و ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای هستند تدابیری را در دستور کار قرار داده ایم که تسهیلات بانکی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم.

وی افزود: این تسهیلات با بهره کم و ۱۲ درصد است که بخشی از نیاز رانندگان کامیون و ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده ای کشور را تامین می کند.

صادق درباره بسته حمایتی صنایع با توجه به تغییرات تالار اول و دوم مرتبط با حمل و نقل عمومی نیز توضیح داد: امروز دو مصوبه در این رابطه گرفتیم. یکی از مصوبات درباره تولیدکنندگانی است که مواد اولیه در تولید دارند و ربط به حمل و نقل عمومی جاده‌ای، ریلی، کشتی و هواپیما دارد تا بتوانند با اوراق گام، فاصله بین تالار اول و دوم را جبران کنند. بازرگانان و واردکنندگان که بیشتر مربوط به صنعت هوایی، کشتیرانی و حمل و نقل ریلی هستند نیز مشمول اوراق گام می‌شوند.

وی گفت: برای رانندگان و کامیون‌داران نیز این مصوبه را گرفتیم. به هر حال قطعات و لاستیکی که به دست اینها می‌رسد افزایش قیمت پیدا کرده است لذا با این مصوبه مجوز وام ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱۲ درصد با بررسی‌هایی که نسبت به عملکرد رانندگان انجام می‌شود را گرفتیم تا به این قشر زحمت کش کمک‌های ویژه کنیم.