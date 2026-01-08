وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیلات بانکی با نرخ ۱۲ درصد برای رانندگان و کامیون‌داران در نظر گرفته شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت:در خصوص مصرف کننده‌  نهایی که رانندگان کامیون و ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای هستند تدابیری را در دستور کار قرار داده ایم که تسهیلات بانکی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم.

وی افزود: این تسهیلات با بهره کم و ۱۲ درصد است که بخشی از  نیاز رانندگان کامیون و ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده ای کشور را تامین می کند.

صادق درباره بسته حمایتی صنایع با توجه به تغییرات تالار اول و دوم مرتبط با حمل و نقل عمومی نیز توضیح داد: امروز دو مصوبه در این رابطه گرفتیم. یکی از مصوبات درباره تولیدکنندگانی است که مواد اولیه در تولید دارند و ربط به حمل و نقل عمومی جاده‌ای، ریلی، کشتی و هواپیما دارد تا بتوانند با اوراق گام، فاصله بین تالار اول و دوم را جبران کنند. بازرگانان و واردکنندگان که بیشتر مربوط به صنعت هوایی، کشتیرانی و حمل و نقل ریلی هستند نیز مشمول اوراق گام می‌شوند.

وی گفت: برای رانندگان و کامیون‌داران نیز این مصوبه را گرفتیم. به هر حال قطعات و لاستیکی که به دست اینها می‌رسد افزایش قیمت پیدا کرده است لذا با این مصوبه مجوز وام ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱۲ درصد با بررسی‌هایی که نسبت به عملکرد رانندگان انجام می‌شود را گرفتیم تا به این قشر زحمت کش کمک‌های ویژه کنیم.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، کامیون
خبرهای مرتبط
درخواست جدید تاسیس شرکت هواپیمایی تا اطلاع ثانوی پذیرش نمی‌شود
کریدور شمال- جنوب در آستانه تکمیل شدن / ایران در مسیر تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه
ظرفیت ناوگان هوایی کشور از ۱۲۰ فروند به ۲۰۰ فروند ارتقا یافت+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴
هشدار به سهامداران عدالت/ مرحله دوم واریز سود چه زمانی خواهد بود؟
هفته آینده ارز سنگینی وارد بازار می‌شود
نرخ حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ۲۰ درصد افزایش یافت
واریز سود بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت به پایان رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه
وارد شدن بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور به سبد ارز ترجیحی کشور
معاملات مستقیم ارز تجاری از شنبه دوباره در مرکز مبادله ایران از سر گرفته می‌شود
سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت هم پرداخت شد
تکلیف ارزش‌گذاری کامیون‌های مستعمل وارداتی مشخص شد+ عکس
آخرین اخبار
توزیع گسترده روغن از شنبه آغاز می شود+فیلم
قیمت مرغ مشمول سیاست گذاری قیمت نیست
سه بندر کشور تا پایان برنامه هفتم نسل سومی می‌شوند
منابع صندوق‌های با درآمد ثابت مبتنی بر ارز صرف طرح‌های تولیدی خواهد شد
جذب ۷۰ همت منابع تازه برای پروژه‌های نفتی خلیج‌فارس/ آغاز مذاکرات برای پیش فروش ارز حاصل از صادرات
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه
کاهش ناترازی انرژی با اسقاط بخاری‌های با عمر بیش از ۱۵ سال
وضعیت پرواز‌ها و فرودگاه‌ها از مراجع رسمی، ملاک عمل قرار گیرد
هفته آینده ارز سنگینی وارد بازار می‌شود
معاملات مستقیم ارز تجاری از شنبه دوباره در مرکز مبادله ایران از سر گرفته می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴
سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت هم پرداخت شد
۷۰۰ هزار میلیارد تومان به صنایع اختصاص یافت
توسعه شهر‌های جدید پاسخگوی بحران مسکن کشور نیست
تکلیف ارزش‌گذاری کامیون‌های مستعمل وارداتی مشخص شد+ عکس
ترخیص ۱۳۱ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور
واریز سود بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت به پایان رسید
وقتی پزشک «نه» می‌گوید؛ ارزش نه شنیدن در کلینیک زیبایی
نرخ حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ۲۰ درصد افزایش یافت
وارد شدن بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور به سبد ارز ترجیحی کشور
با تبلیغات هدفمند چگونه مشتری اینترنتی جذب کنیم؟
هشدار به سهامداران عدالت/ مرحله دوم واریز سود چه زمانی خواهد بود؟
نقش تولیدکنندگان داخلی در ارتقای کیفیت کاغذ دیواری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه
اثر ارز یارانه ای در مرغ و تخم مرغ کمتر از ۱۰ درصد بود+فیلم