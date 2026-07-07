صبح امروز، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای محترم خانواده ایشان، در میان استقبال و اندوه خیل عظیم جمعیت، وارد مسجد مقدس جمکران شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -صبح امروز سه شنبه ، همزمان با آغاز آیین بدرقه «آقای شهید ایران»، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به همراه پیکرهای مطهر اعضای خانواده معظم شهید ایشان، با ندای لبیک یا حسین حمعیت میلیونی وارد مسجد مقدس جمکران شد.

بر اساس اعلام آستان مقدس مسجد جمکران، نماز بر پیکرهای مطهر در صحن جامع مهدوی اقامه خواهد شد و تمامی ظرفیت‌های اجرایی و خدماتی این مکان برای حضور حداکثری مردم و برگزاری باشکوه این رویداد تاریخی به کار گرفته شده است ..

همزمان با ورود پیکرها، برنامه‌های فرهنگی این آستان که از ساعت ۱۸ روز دوشنبه آغاز شده بود، با حضور انبوه مشتاقان و عزاداران در شبستان‌ها و صحن‌های مختلف مسجد ادامه یافت. برای مدیریت هرچه بهتر جمعیت و تسهیل در خدمت‌رسانی، جزئیات اسکان، مسیرهای تردد و محل‌های استقرار زائران با تفکیک خواهران و برادران اعلام شده است . بر این اساس، شبستان‌های امام حسن عسکری(ع) و کاظمین به اسکان زائران خواهر و شبستان‌های کربلا و بقیع به اسکان برادران اختصاص یافته است .

گفتنی است پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید به امامت آیت الله جوادی آملی در مسجد مقدس جمکران،مراسم تشییع از مسیر آیینی بلوار پیامبر اعظم در جمکران به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها خواهد بود.

پیش از این، در روز‌های شنبه و یکشنبه،(۱۳ و ۱۴ تیرماه) مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم، و روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم پیکر مطهر رهبر شهید در تهران با حضورمیلیونی اقشار مختلف مردم عزادار از سراسر کشور تشییع شد و آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید بر پیکر ایشان و اعضای خانواده شهیدشان نماز اقامه کردند.