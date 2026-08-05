رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۴۵۹ دستگاه تلویزیون قاچاق در جنوب تهران خبر داد و گفت: ارزش این محموله قاچاق بیش از ۴۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از نگهداری حجم قابل توجهی کالای قاچاق در یک انبار واقع در محدوده احمدآباد کهریزک مطلع شدند.

وی افزود: پس از شناسایی دقیق محل، تیم عملیاتی پلیس با هماهنگی قضایی به انبار مورد نظر اعزام شد و در یک عملیات غافلگیرانه، محموله کالا‌های قاچاق را کشف کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از این انبار، ۴۵۹ دستگاه تلویزیون خارجی کشف شد که بررسی‌ها نشان داد این کالا‌ها به‌صورت قاچاق وارد کشور شده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی و قانونی هستند.

سردار افشاری با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای این پرونده گفت: متهم پس از دستگیری، به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی ارزش ریالی تلویزیون‌های کشف‌شده را بنا بر نظر کارشناسان بیش از ۴۶ میلیارد تومان اعلام کرد و تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه قاچاق و احتکار کالا که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.