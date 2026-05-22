رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور گفت:در تامین نهاده‌های دامی برای حداقل ۳ ماه آینده مشکلی وجود ندارد، اما نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در بازار یکی از چالش‌های واردکنندگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داود رنگی رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور گفت: در حال حاضر وضعیت تامین نهاده های دامی مطلوب است به طوریکه به میزان کافی نهاده در انبارهای گمرک و پشتیبانی امور دام و مرغداران موجود است‌.

به گفته وی، در تامین نهاده های دامی برای حداقل ۳ ماه آینده مشکلی وجود ندارد، اما نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در بازار یکی از چالش های واردکنندگان است.

رنگی با اشاره به دامنه وسیع نوسان نرخ ارز است، افزود: در ابتدای حذف ارز ترجیحی، دلار کالاهای اساسی ۱۲۰ هزارتومان بود که ظرف ۳ تا ۴ ماه به ۱۴۷ هزارتومان رسیده است که این امر برای تجارت کالاهای اساسی پدیده خوبی نیست و برای کل سال دامنه نوسان ۲ تا ۵ درصد باید باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه حفظ پایداری تولید و امنیت  غذایی نیازمند ثبات نرخ ارز یا دامنه نوسان معقول است، افزود: قیمت نهاده های دامی ارتباط مستقیمی با تولید دارد چراکه افزایش قیمت محصولات لبنی و پروتئینی منجر به کاهش مصرف می شود و همین امر  کاهش مصرف نهاده بدنبال دارد به طوریکه براساس آمار مصرف کنجاله سویا نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته، اما در خصوص ذرت این اتفاق رخ نداده است که علت این امر می تواند گران بودن کنجاله و ارزان بودن ذرت است.

رنگی با اشاره به کاهش جوجه ریزی و تولید مرغ نسبت به قبل از اصلاحات ارزی بیان کرد: سال گذشته گوشت قرمز زیادی وارد کشور شد، اما امسال بدلیل نوسان نرخ ارز امکان واردات نیست که همین امر موجب شده مصرف کنندگان گوشت قرمز به سمت گوشت مرغ روند، اما با این حال تولید مرغ کاهشی و قیمت افزایشی بوده است.

وی نرخ ارشادی مرغ برای مصرف کننده را ۳۶۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: طی روزهای اخیر قیمت مرغ به این محدوده رسیده است، و در ماه های اخیر مرغدار زیان چشمگیری متحمل شد.

برچسب ها: نهاده دامی ، کنجاله سویا
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
پس چرا روی انواع لبنیات حتی بستنی از مبدا کارخانه های تولیدی قیمت کلان زده میشه ؟؟
