نصب گسترده کنتور‌های هوشمند حالا زمینه اجرای سیاستی را فراهم کرده که هدف آن، جلوگیری از خاموشی برای خوش‌مصرف‌ها و مهار بدمصرف‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در شرایطی که شبکه برق کشور همچنان با فشار تقاضا در فصل‌های اوج مصرف روبه‌رو است، مدیریت مصرف و رعایت عدالت در نحوه اعمال محدودیت‌ها به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارشناسان و مشترکان تبدیل شده است. بسیاری معتقدند اگر قرار است محدودیتی در مصرف اعمال شود، این محدودیت باید به‌گونه‌ای باشد که مشترکان خوش‌مصرف متضرر نشوند و بار اصلی مدیریت مصرف بر دوش مشترکان پرمصرف قرار گیرد.

به تازگی بود که عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد در ابتدای دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات ناترازی در شبکه برق کشور وجود داشت، اما این میزان اکنون به حدود ۵ تا ۶ هزار مگاوات کاهش یافته است. 

وزیر نیرو همچنین تاکید کرد سیاست وزارت نیرو برای امسال تغییر کرده است. بر اساس این سیاست، به جای قطع برق عمومی که ممکن است مشترکان خوش‌مصرف را نیز تحت تاثیر قرار دهد، تمرکز بر مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف خواهد بود تا الگوی مصرف آنها اصلاح شود.

در همین زمینه نیز محمد اله‌داد مدیرعامل توانیر در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تازگی گفته است: در حال حاضر بیش از ۷ میلیون کنتور هوشمند در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، اداری، عمومی و خانگی نصب شده است که امکان مدیریت بیش از ۶۰ درصد مصرف برق کشور را فراهم می‌کند.

او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲ درصد از مشترکان خانگی نزدیک به ۱۰ درصد از مصرف برق خانگی را به خود اختصاص داده‌اند و عملاً سهم بیشتری از برق یارانه‌ای مصرف می‌کنند؛ کنتور‌های هوشمند نصب‌شده حدود ۸۰ درصد از مشترکانی را که بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف برق مصرف می‌کنند پوشش می‌دهد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، از هفته آینده محدودیت‌هایی برای مصرف برق این مشترکان اعمال خواهد شد.

گفتنی است، بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند تمرکز بر مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف یکی از منطقی‌ترین راهکار‌ها برای عبور از دوره‌های اوج مصرف برق است. در بسیاری از کشور‌ها نیز تعرفه‌های پلکانی و محدودیت‌های هوشمند برای مشترکان پرمصرف اجرا می‌شود تا ضمن حفظ پایداری شبکه، عدالت در استفاده از منابع یارانه‌ای رعایت شود؛ توسعه کنتور‌های هوشمند و امکان پایش لحظه‌ای مصرف می‌تواند ابزار مؤثری برای اجرای دقیق این سیاست باشد.

با این حال بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند موفقیت این سیاست علاوه بر ابزار‌های فنی، نیازمند شفافیت در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی است. 

در نهایت گفتنی است، مدیریت مصرف برق در شرایط افزایش تقاضا به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ تمرکز بر مشترکان پرمصرف می‌تواند از اعمال خاموشی‌های گسترده برای همه مشترکان جلوگیری کند؛ توسعه کنتور‌های هوشمند ابزار مهمی برای کنترل دقیق مصرف و اجرای عدالت در توزیع برق است و باید اشاره داشت که در کنار اقدامات فنی، اطلاع‌رسانی شفاف و فرهنگ‌سازی نقش مهمی در همراهی مردم دارد و باید تاکید کرد اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شود، کاهش ناترازی و تشویق مشترکان بدمصرف جهت اصلاح دور از دسترس نخواهد بود.

برچسب ها: مدیریت مصرف ، صنعت برق ، وزارت نیرو ، خاموشی برق
عبور طرح ملی اصلاح روشنایی از مرز کاهش ۱۰ مگاواتی مصرف برق
مجوز ورود نیروگاه‌های خارج از بازار رقابتی به بورس انرژی روی میز وزارت نیرو
برنامه مدیریت فشار آب نداریم/ جزئیات تخفیفات جدید آب‌بها برای مشترکان
حجم پرشدگی سد‌های کشور ۶۶ درصد
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر مطرح کرد؛
ثبت و پرداخت خسارات به مشترکان برق
اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه برق کشور تکلیف مهم
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان:
برق مشترکان بسیار پرمصرف از هفته آینده محدود می‌شود
پزشکیان: اقدامات وزارت نیرو در حفظ پایداری شبکه آب و برق کم‌نظیر بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
این بازیها رو لازم نداره،شما از کجا میدانید در یک خانه چند نفر ساکنند که پرمصرف یا کم مصرف حساب شوند،قیمت انواع انرژی را واقعی یعنی بالاترین پیشنهاد خرید داخلی یا خارجی کنید،و سهم هرکس را نقد بپردازید تا هم اسراف و قاچاق نشه هم فقر برطرف بشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
باسلام بسیار عالی ازاول این کارها بایستی انجام میشد البته الان هم دیر نیست جای ضرر رااز هرجا بگیرید فایده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
عنوان و تیتر های رنگین هیچ فایده ای نداره
وقتی همه مطمئن هستند این طرح هم شبیه بقیه طرح ها ، فثط فشار روی مردم عادی داره
اینقدر مطمئن هستیم که متن رو نخونده این نظر رو داریم
