باشگاه خبرنگاران جوان - وحید خرّمی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان از آبگذاری مداوم کانال‌های آبیاری تا پایان اردیبهشت و اعمال نوبت‌بندی ۸ روز وصل و ۴ روز قطع از اول خرداد ماه در این استان خبر داد.

به گفته او، آبگذاری کانال‌های آبیاری تحت شبکه سد سفیدرود تا پایان اردیبهشت ماه به صورت مداوم ادامه خواهد داشت و از ابتدای خرداد ماه، با توجه به شرایط جوی و بررسی نیاز آبی شالیزارها، برنامه توزیع آب به صورت نوبتی اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان افزود: بر این اساس، کانال چپ سنگر برای اراضی شالیکاری مناطق مرکزی استان از جمله شهرستان‌های رشت و خمام و کانال راست سد سنگر برای اراضی شرق گیلان در محدوده شهرستان‌های سیاهکل، لاهیجان، آستانه اشرفیه، کیاشهر و لنگرود، با الگوی ۸ روز وصل و ۴ روز قطع آبگیری خواهد شد.

خرّمی تأکید کرد: آب تونل آب بر فومن (از سد تاریک) به صورت مستمر و مداوم جریان دارد و برنامه نوبت‌بندی داخلی آن توسط مدیریت مربوطه اعمال می‌شود.

منبع: شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان