باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پازوکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به آخرین پایش‌های انجام‌شده اظهار داشت: «شدت پدیده گردوغبار نسبت به ساعات گذشته کاهش یافته و شرایط جوی به سمت پایداری نسبی حرکت کرده است، به‌گونه‌ای که شعاع دید در اغلب نقاط استان به حدود ۴ تا ۶ کیلومتر رسیده است.»

وی با تأکید بر ادامه پایش مستمر وضعیت هوا افزود: «با وجود کاهش غلظت ریزگردها، کیفیت هوا همچنان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و توصیه می‌شود سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.»

مدیرکل مدیریت بحران لرستان همچنین از آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط احتمالی خبر داد و گفت: «تمامی دستگاه‌های مرتبط در حالت آماده‌باش قرار دارند و روند تغییرات جوی به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود.»

کارشناسان هواشناسی نیز اعلام کرده‌اند در صورت تداوم روند کاهشی گردوغبار، انتظار می‌رود طی ساعات آینده شرایط کیفی هوا بهبود بیشتری پیدا کند، هرچند توصیه‌های بهداشتی همچنان باید جدی گرفته شود.

گفتنی است پدیده ریزگرد‌ها طی روز‌های اخیر بخش‌هایی از استان لرستان را تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا شده بود.