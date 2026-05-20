باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت صدور پیامی از سوی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای درباره‌ی موضوع جمعیت، در این مطلب هشدار‌ها و توصیه‌های مهم رهبر شهید انقلاب درباره‌ی ابعاد مختلف این بحث را بازخوانی کرده است.

هشتاد میلیون جمعیت، آبروی ایران

«یکی از امکانات و ظرفیّتهای مهم [کشور]، موج جمعیّتی است. هشتاد میلیون جمعیّت در یک کشور، آبرو برای این کشور است. اینکه من اصرار میکنم که حتماً بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده‌ها باید فرزنددار بشوند -فرزند‌های بیشتری- برای این است که فردای این کشور به همین جوان‌ها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند؛ بایستی خود کشور آن را تأمین بکند.» ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

حفظ جمعیت، ابزار قوت ایران

«قوی شدن کشور جزو هدف‌های ما است. حالا این قوّت در نگاه اوّل، ممکن است قوّت نظامی به نظر برسد، لکن ظاهراً خیلی وسیع‌تر از دامنه‌ی قوّت نظامی است. ابعاد قوّت ابعاد وسیعی است؛ ابعاد اقتصادی دارد، قوّت اقتصادی، قوّت علمی، قوّت فرهنگی، قوّت سیاسی -که زمینه‌سازِ قوّت سیاسی، استقلالِ سیاسی است- و قوّت تبلیغی. با گذشت زمان، عرصه‌های دیگری برای تقویت کشور و ملّت به وجود می‌آید. فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزار‌های قوت است.» ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

جمعیت، یکی از عوامل پیشرفت

«امروز در دنیا آن کشور‌هایی که جمعیّت‌های زیادی دارند، به برکت آن به خیلی امکانات دست یافته‌اند؛ چین یک نمونه است، هند یک نمونه است؛ با اینکه مشکلاتی هم دارند، امّا در عین حال خود این جمعیت زیاد به عنوان یک ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، یک ارزش بین‌المللی برای آنها توانسته موفّقیّتهایی را به وجود بیاورد. بنا بر این نسل باید افزایش پیدا کند؛ اینکه من تکرار میکنم، تأکید میکنم، به خاطر این است.» ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

زمینه رشد و تعالی ایران

«این حدیثی که من خواندم از قول پیغمبر اکرم که «تَناکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا»، خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند. واقعاً هم این جور است که اگر چنانچه عدد ملّت مسلمان -حالا در یک کشور اسلامی مثل کشور ایران- زیاد باشد، این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود دارد؛ یعنی وقتی که عدّه زیاد است، افراد صالح در آن قهراً زیادترند، توانایی‌ها قهراً بیشتر است.» ۱۳۹۸/۰۱/۰۶

ثروت فردای ایران

«ما امروز در کشورمان جوان خیلی داریم، امّا آیا فردا هم همین اندازه جوان خواهیم داشت؟ معلوم نیست. با این وضعی که من مشاهده میکنم، با این‌همه تأکیدی هم که کردیم، در عین حال نتایج، خیلی نتایجِ دلگرم‌کننده‌ای نیست؛ ممکن است فردا این‌همه جوان نداشته باشیم؛ ما باید کشور را برای آن روز ثروتمند کنیم. اگر آن روزی که ما جوان کم داریم، کشور ثروتمند نباشد، نمیتواند دیگر ثروتمند بشود.» ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

امروز به فکر فردا باشیم

«امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله‌ی فرزندآوری را امروز اگر چنانچه برایش فکر نکنیم، پانزده سال دیگر، بیست سال دیگر، دیر خواهد بود؛ کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت را، یعنی جوان را، به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید به فکر فردا بود.» ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

زنگ خطر پیری جمعیت

«مسئله‌ی فرزندآوری و مسئله‌ی نسل بسیار مهم است؛ این موضوعی است که بنده بار‌ها در این چند سال اخیر تکیه کرده‌ام و تأکید کرده‌ام، [ولی]متأسّفانه حالا که انسان نتایج را نگاه میکند، معلوم میشود که خیلی این تأکید‌ها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به دنبال‌گیری جدّی دستگاه‌های اجرائی و بایستی بِجِدْ مسئله‌ی فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید.» ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

خانواده‌ی قوی، کشور قوی

«ازدواج بهنگام و بدون تأخیر یکی از کار‌های لازم و واجب است؛ فرزندآوری و تکثیر نسل یکی از آن وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیرد که هر دو‌ی اینها -هم ازدواج زودهنگام و بهنگام، و هم تکثیر نسل- جزو نیاز‌های حیاتی امروز کشور و فردای کشور است.» ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

بحران ازدواج، بحران جمعیت

«امروز یکی از مشکلات جامعه‌ی ما مسئله‌ی جوانها: مسئله‌ی اشتغال جوانها، ازدواج جوانها. دختران و پسران جوان فراوان، [امّا]ازدواج دشوار و گاهی ناممکن است. خب باید کمک کنند؛ باید افراد در این زمینه‌ها کار کنند، تلاش کنند، باید فرهنگ‌سازی بشود. وقتی با تبلیغات چندجانبه و همه‌جانبه روی فرزندآوریِ کمتر تبلیغ میشود، میرسیم به وضعیّت فعلی که آدم‌های وارد، هشدار میدهند نسبت به بیست سال دیگر، سی سال دیگر، از لحاظ پیر شدن کشور، پیر شدن جامعه.» ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

جوانی جمعیت، مسئولیتی برای همه

«تلاش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری‌ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است. این فریضه درباره‌ی افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ‌ساز، تأکید بیشتر می‌یابد.» ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

منبع: فارس